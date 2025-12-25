Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Film

Jack Black Bocorkan “Harta Karun” Rahasia di Super Mario Galaxy Movie

Kamis, 25 Desember 2025 – 18:02 WIB
Jack Black Bocorkan “Harta Karun” Rahasia di Super Mario Galaxy Movie - JPNN.COM
Poster film The Super Mario Galaxy Movie. Foto: Instagram @supermariomovie

jpnn.com - Aktor Jack Black kembali memanaskan antusiasme penggemar Nintendo. Dia mengisi suara Bowser dalam film animasi terbaru, The Super Mario Galaxy, yang dijadwalkan tayang pada 3 April 2026.

Black menjanjikan pengalaman spesial bagi para gamer, khususnya mereka yang pernah memainkan gim legendaris Super Mario Galaxy.

Meski enggan membocorkan detail cerita, aktor asal Orange County itu mengisyaratkan film akan sarat kejutan.

Baca Juga:

“Saya telah bersumpah untuk merahasiakannya, tetapi ada banyak sekali Easter egg dan siapa pun yang menyukai dunia itu akan sangat senang dengan cara dunia itu dibawa ke layar lebar,” ujar Jack Black.

Sekuel tersebut kembali menghadirkan jajaran pengisi suara utama dari film sebelumnya.

Chris Pratt kembali sebagai Mario, Anya Taylor-Joy sebagai Putri Peach, Charlie Day sebagai Luigi, Keegan-Michael Key sebagai Toad, Kevin Michael Richardson sebagai Kamek, dan tentu saja Jack Black sebagai Bowser.

Baca Juga:

Film juga diperkuat karakter baru, seperti Brie Larson yang mengisi suara Putri Rosalina serta Benny Safdie sebagai Bowser Jr.

The Super Mario Galaxy Movie disutradarai oleh Aaron Horvath dan Michael Jelenic, dengan naskah ditulis Matthew Fogel.

Aktor Jack Black kembali memanaskan antusiasme penggemar Nintendo. Dia mengisi suara Bowser dalam film animasi terbaru, The Super Mario Galaxy

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Super Mario Galaxy  Super Mario Movie  jack black  mario  Nintendo 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp