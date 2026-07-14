Jack White Lanjutkan Eksplorasi Musikal Lewat Frozen Charlotte

jpnn.com, AMERIKA SERIKAT - Musikus asal Amerika Serikat, Jack White, resmi merilis album studio ketujuh yang bertitel Frozen Charlotte.

Dirilis melalui Third Man Records, album baru itu telah tersedia di seluruh platform streaming, serta hadir dalam berbagai format fisik, mulai dari CD, kaset, vinyl hitam standar, hingga sejumlah vinyl edisi terbatas.

Terdiri dari 13 lagu baru dengan karakter yang beragam, Frozen Charlotte turut menghadirkan Neighbors Blues sebagai single terbaru sekaligus lagu penutup album Jack White.

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Sebelumnya, Frozen Charlotte diperkenalkan melalui perilisan single Dollar Bill, yang mendapat sambutan positif dari berbagai pendengar.

Menjelang perilisan album, Jack White juga sempat menghadirkan Third Man Release Lab, serial daring dua bagian yang mengajak para penggemar melihat lebih dekat proses kreatif di balik strategi perilisan album Third Man Records.

Kedua episode menampilkan berbagai petunjuk mengenai Frozen Charlotte, mulai dari visual bergaya glitch, kemunculan karakter Frozen Charlatan, hingga cuplikan pertama dari Dollar Bill.

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Seusai merilis Frozen Charlotte, Jack White bersama band pengiring yang terdiri dari Patrick Keeler (drum), Dominic Davis (bass), dan Bobby Emmett (keyboard) akan melanjutkan rangkaian tur dengan sejumlah penampilan di Eropa dan Inggris, sebelum menyambangi Asia untuk konser di Seoul dan Shanghai.

Diproduseri dan di-mix sendiri oleh Jack White, Frozen Charlotte menjadi kelanjutan dari eksplorasi musikal yang dibangun lewat No Name (2024).