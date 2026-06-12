Jack White Umumkan Judul Sekaligus Jadwal Peluncuran Album Ketujuh

jpnn.com, AMERIKA SERIKAT - Musisi rock asal Amerika Serikat, Jack White, akhirnya mengumumkan judul sekaligus jadwal peluncuran album terbaru.

Adapun album yang diberi tajuk Frozen Charlotte tersebut bakal dirilis melalui Third Man Records pada 10 Juli 2026.

Album studio ketujuh Jack White itu akan tersedia dalam format piringan hitam, CD, dan kaset.

Selain itu, Frozen Charlotte juga hadir dalam tiga varian vinyl edisi terbatas, yaitu Zug Island Blue yang menjadi rilisan eksklusif Third Man Records, Chrome yang tersedia melalui rangkaian tur dan toko daring resmi Jack White, serta Ice Blue yang didistribusikan khusus untuk toko rekaman independen.

Sebagai pembuka dari album tersebut, Jack White melepas single Dollar Bill yang sudah bisa dinikmati di berbagai platform musik digital.

Menariknya, single itu beserta Frozen Charlotte telah lebih dahulu diisyaratkan melalui Third Man Release Lab, serial daring gratis yang terdiri dari part I dan part II menghadirkan berbagai cerita di balik layar mengenai pendekatan kreatif Third Man Records dalam merilis sebuah album, sekaligus mengupas proses perilisan musik agar terasa lebih dekat dengan para penggemar.

Tanpa disadari, para penonton yang mengikuti setiap episode Release Lab disuguhi berbagai petunjuk tersembunyi, mulai dari visual album yang mengalami gangguan (glitch), referensi terhadap karakter Frozen Charlatan, hingga kesempatan pertama untuk mendengarkan cuplikan audio dari Dollar Bill.

Pengumuman Frozen Charlotte hadir setelah Jack White membuka 2026 dengan dua lagu baru yang energetik, Derecho Demonico dan G.O.D. and the Broken Ribs.