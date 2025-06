Jackie Chan Ungkap Fakta Mengejutkan soal Masa Lalu Keluarganya, Ternyata

jpnn.com, JAKARTA - Aktor asal Hong Kong, Jackie Chan mengungkap fakta mengejutkan tentang masa lalu keluarganya.

Dalam wawancara dengan People, Chan menceritakan bahwa ayahnya, Charles Chan, pernah menjadi mata-mata saat perang saudara di Tiongkok, pada 1940-an.

"Aku mengetahui rahasia ayahku ketika usiaku sekitar 40 tahun-an. Suatu hari saat sedang mengemudi, ayahku berkata, 'Nak, saya sudah tua. Aku mungkin tidur dan tak bangun lagi. Aku punya rahasia untukmu,'" ujar Jackie Chan, dikutip dari Hindustan Times, Rabu (4/6).

Dalam pernyataannya, Jackie Chan juga mengungkap bahwa nama marganya sebenarnya ialah Fang, bukan Chan.

"Kamu bukan Chan. Nama aslimu Fang,” kata Chan menirukan ucapan ayahnya.

Dia mengetahui hal itu setelah sang ayah menceritakan asal-usul keluarga mereka.

Selain mengungkap identitas ayahnya, Jackie Chan juga menyebut ibunya, Lee-Lee, memiliki masa lalu sebagai penyelundup opium dan penjudi.

Cerita keluarganya sempat diangkat dalam film dokumenter berjudul Traces of a Dragon: Jackie Chan and His Lost Family pada 2003.