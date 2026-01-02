Jackie Chan Ungkap Penyesalan soal Hubungan dengan Putranya

jpnn.com, JAKARTA - Aktor laga Jackie Chan merenungkan kesalahan pola asuh yang membuat hubungannya dengan sang putra, Jaycee Chan, sempat merenggang.

Refleksi itu muncul ketika ia mempromosikan film China terbarunya berjudul Unexpected Family.

Dikutip dari siaran 8Days oleh Channel News Asia, Jackie Chan mengaku adegan rekonsiliasi ayah dan anak dalam film tersebut membangkitkan kenangan pribadi terkait hubungannya dengan Jaycee.

Jackie menyadari keyakinannya di masa lalu bahwa “ayah yang tegas akan membesarkan anak yang berbakti” justru berdampak sebaliknya.

Menurutnya, pola pikir tersebut hanya menanamkan rasa takut dan menciptakan jarak emosional dengan anak.

“Pada masa lalu, setiap kali saya bertemu putra saya, saya memarahinya. Setiap kali saya tampil di televisi, saya mengkritiknya, tidak pernah ada kata-kata baik yang terucap,” ujar Jackie Chan.

Dia pun mengakui kekeliruannya dalam mendidik anak. “Saya salah. Pendidikan seharusnya tidak seperti ini. Seharusnya saya memberinya lebih banyak kebebasan,” lanjutnya.

Jackie mengungkapkan, Jaycee sebelumnya rutin meneleponnya setahun sekali untuk mengucapkan selamat ulang tahun. Namun kebiasaan itu terhenti setelah dia memarahi Jaycee dan memintanya menelepon di lain waktu.