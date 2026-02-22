JACOS Siap Mencetak Generasi Berkarakter dan Berwawasan Global

jpnn.com - Jakarta Education Summit 2026 di Kampus Universitas Indonesia (UI) Salemba pada 15 Februari 2026, memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat ilmu pengetahuan, pendidikan karakter, dan sains global.

Forum itu merupakan kolaborasi antara Ikatan Wanita Keluarga Sekolah Pascasarjana Pembangunan Berkelanjutan UI (IWK SPPB UI) dan Jakarta Cosmopolite Islamic School (JACOS).

Sinergi tersebut menjadi simbol kemitraan antara perguruan tinggi dan lembaga pendidikan dasar dalam merumuskan arah pendidikan nasional yang berkelanjutan.

Sebagai ruang dialog akademik, konferensi ini menekankan pentingnya integrasi pendidikan karakter dan kemajuan sains dalam menghadapi dinamika global serta percepatan transformasi digital.

Akademisi, pendidik, dan mahasiswa berdiskusi mengenai model pendidikan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, namun tetap berakar pada nilai moral dan etika.

Pendiri Jakarta Cosmopolite Islamic School, Assoc. Prof. Dr. KH. Didi Supandi, M.Ag dan Hj. Ida Farida, S.E., M.M., turut menyampaikan visi institusi yang mereka dirikan.

KH. Didi menjelaskan bahwa JACOS hadir sebagai ikhtiar menghadirkan pendidikan yang memadukan keunggulan akademik, pembentukan karakter, serta perspektif global.

"Kami mendirikan sekolah ini sebagai ikhtiar untuk melahirkan generasi berkarakter mulia dan berwawasan global. Di tengah arus perubahan dunia yang begitu cepat, anak-anak perlu memiliki fondasi akhlak yang kuat agar mampu menjadi pemimpin yang membawa manfaat luas bagi masyarakat," ujarnya melalui keterangan tertulis, Minggu (22/2/2026).