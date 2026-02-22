Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Pendidikan

JACOS Siap Mencetak Generasi Berkarakter dan Berwawasan Global

Minggu, 22 Februari 2026 – 16:50 WIB
JACOS Siap Mencetak Generasi Berkarakter dan Berwawasan Global - JPNN.COM
Pendiri Jakarta Cosmopolite Islamic School (JACOS) Prof. Didi Supandi dalam acara Jakarta Education Summit 2026 di Kampus Universitas Indonesia (UI) Salemba. Foto: JACOS

jpnn.com - Jakarta Education Summit 2026 di Kampus Universitas Indonesia (UI) Salemba pada 15 Februari 2026, memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat ilmu pengetahuan, pendidikan karakter, dan sains global.

Forum itu merupakan kolaborasi antara Ikatan Wanita Keluarga Sekolah Pascasarjana Pembangunan Berkelanjutan UI (IWK SPPB UI) dan Jakarta Cosmopolite Islamic School (JACOS).

Sinergi tersebut menjadi simbol kemitraan antara perguruan tinggi dan lembaga pendidikan dasar dalam merumuskan arah pendidikan nasional yang berkelanjutan.

Baca Juga:

Sebagai ruang dialog akademik, konferensi ini menekankan pentingnya integrasi pendidikan karakter dan kemajuan sains dalam menghadapi dinamika global serta percepatan transformasi digital.

Akademisi, pendidik, dan mahasiswa berdiskusi mengenai model pendidikan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, namun tetap berakar pada nilai moral dan etika.

Pendiri Jakarta Cosmopolite Islamic School, Assoc. Prof. Dr. KH. Didi Supandi, M.Ag dan Hj. Ida Farida, S.E., M.M., turut menyampaikan visi institusi yang mereka dirikan.

Baca Juga:

KH. Didi menjelaskan bahwa JACOS hadir sebagai ikhtiar menghadirkan pendidikan yang memadukan keunggulan akademik, pembentukan karakter, serta perspektif global.

"Kami mendirikan sekolah ini sebagai ikhtiar untuk melahirkan generasi berkarakter mulia dan berwawasan global. Di tengah arus perubahan dunia yang begitu cepat, anak-anak perlu memiliki fondasi akhlak yang kuat agar mampu menjadi pemimpin yang membawa manfaat luas bagi masyarakat," ujarnya melalui keterangan tertulis, Minggu (22/2/2026).

Jakarta Cosmopolite Islamic School (JACOS) berkomitmen mencetak generasi berkarakter mulia dan berwawasan global.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   JACOS  Jakarta Cosmopolite Islamic School  pendidikan  era digital  Prof. Dr. KH. Didi Supandi  Ida Farida 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp