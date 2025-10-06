Jadi Ajang Persaudaraan ASN Se-Indonesia, PORNAS KORPRI XVII di Sumsel Resmi Dibuka Herman Deru

Senin, 06 Oktober 2025 – 09:34 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) dari seluruh Indonesia tumpah ruah dalam semangat kebersamaan.

Euforia luar biasa menyelimuti pembukaan Pekan Olahraga Nasional (PORNAS) XVII KORPRI 2025 di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Sport City (JSC) Palembang, Minggu (5/10) malam.

Ajang dua tahunan ini menjadi simbol nyata persaudaraan ASN di seluruh nusantara.

Tahun ini, Sumatra Selatan dipercaya menjadi tuan rumah dengan jumlah peserta terbanyak dalam sejarah penyelenggaraan PORNAS KORPRI.

Ketua Umum Dewan Pengurus KORPRI Nasional Prof. Zudan Arif Fakrulloh mengungkapkan kebanggaannya atas partisipasi yang luar biasa tersebut. “PORNAS XVII KORPRI 2025 di Sumsel diikuti 9.305 atlet, 504 pelatih, dan 1.754 official dari 102 kontingen,” jelasnya.

Menurutnya, angka ini memecahkan rekor penyelenggaraan sebelumnya di Jawa Tengah.

“Kami bangga karena ini bukti ASN Indonesia solid dan bersemangat dalam berkompetisi secara sehat,” ujarnya.

Wakil Menteri PANRB RI Komjen Pol (P) Purwadi Arianto menegaskan PORNAS KORPRI bukan sekadar pesta olahraga, tetapi juga ajang menanamkan nilai sportivitas, disiplin, dan integritas ASN.