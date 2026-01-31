Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Jadi Andalan Nasabah, Akselerasi Transaksi Livin’ by Mandiri Perkuat Inklusi Keuangan

Sabtu, 31 Januari 2026 – 18:03 WIB
Jadi Andalan Nasabah, Akselerasi Transaksi Livin' by Mandiri Perkuat Inklusi Keuangan
Livin’ by Mandiri semakin memantapkan perannya sebagai solusi finansial digital yang memudahkan langkah maju nasabah, sekaligus menjadi penggerak utama akselerasi digital perbankan Bank Mandiri. Foto: Dokumentasi Bank Mandiri

jpnn.com, JAKARTA - Bank Mandiri terus mempertegas komitmennya sebagai BUMN dan mitra strategis pemerintah dalam mendorong peningkatan transaksi digital serta perluasan inklusi keuangan nasional.

Komitmen ini tercermin dari data transaksi non-cash ritel Bank Mandiri yang 99,2 persen telah dilakukan secara digital melalui Livin’ by Mandiri, seiring dengan pertumbuhan berkelanjutan jumlah pengguna dan volume transaksi.

Didukung meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat, Livin’ by Mandiri semakin memantapkan perannya sebagai solusi finansial digital yang memudahkan langkah maju nasabah, sekaligus menjadi penggerak utama akselerasi digital perbankan Bank Mandiri.

Hingga 30 November 2025, aplikasi Livin’ telah digunakan oleh lebih dari 36,5 juta pengguna, melesat 27,1 persen secara tahunan atau year on year (YoY).

Capaian ini membuktikan peran Livin’ sebagai aplikasi perbankan pilihan masyarakat dalam memenuhi berbagai kebutuhan finansial, mulai dari transaksi harian hingga pengelolaan keuangan yang lebih komprehensif.

Pertumbuhan pengguna itu pun mendorong peningkatan frekuensi transaksi Livin’.

Hingga November 2025, aplikasi andalan bank dengan kode emiten BMRI itu telah melayani 11,36 miliar transaksi, tumbuh 21,6 persen secara YoY.

Di sisi lain, nilai transaksi Livin’ tercatat tumbuh 6,75 persen YoY menjadi Rp 14.195 triliun.

Ini capaian yang membuktikan peran Livin' by Mandiri sebagai aplikasi perbankan pilihan masyarakat dalam memenuhi berbagai kebutuhan finansial

TAGS   Bank Mandiri  Livin by Mandiri  Inklusi keuangan  nasabah  digital  riduan 
