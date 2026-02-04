Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Jadi Bos Baru Foom, Arief Muhammad Perkuat Bisnis di Industri Vape

Rabu, 04 Februari 2026 – 10:57 WIB
Jadi Bos Baru Foom, Arief Muhammad Perkuat Bisnis di Industri Vape - JPNN.COM
Arief Muhammad jadi bos baru Foom. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Arief Muhammad kembali mencuri perhatian publik setelah resmi bergabung sebagai boss baru Foom.

Pengumuman tersebut ramai diperbincangkan di media sosial dan menjadi sorotan berbagai kalangan.

Sosok kreator sekaligus entrepreneur ini dinilai membawa energi dan perspektif baru bagi brand vape lokal yang tengah berkembang.

Baca Juga:

Selama ini, Arief dikenal aktif membangun berbagai lini bisnis di bidang kreatif dan digital, sehingga kehadirannya dianggap strategis untuk memperkuat posisi brand di industri vape.

Momen bergabungnya Arief ditandai dengan kunjungan langsung ke kantor pusat Foom.

Dalam kesempatan tersebut, dia menyusuri area kerja, melihat aktivitas tim, serta berdiskusi dengan jajaran manajemen. 

Dalam pertemuan tersebut, Arief juga membahas arah dan visi brand ke depan bersama manajemen.

Dia menegaskan perannya bukan sekadar sebagai figur publik, melainkan sebagai bagian dari pengambil keputusan strategis perusahaan.

Arief Muhammad resmi bergabung sebagai boss baru Foom dan siap membawa energi baru di industri vape.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Arief Muhammad  industri vape  Foom  bos baru 
BERITA ARIEF MUHAMMAD LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp