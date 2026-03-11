Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi

Jadi Bos OJK, Friderica Widyasari Dewi Janji Jaga Kepercayaan Publik

Kamis, 12 Maret 2026 – 00:03 WIB
Jadi Bos OJK, Friderica Widyasari Dewi Janji Jaga Kepercayaan Publik - JPNN.COM
Friderica Widyasari Dewi terpilih menjadi Ketua Dewan Komisioner OJK setelah mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/3/2026).. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/bar (ANTARA FOTO/ASPRILLA DWI ADHA)

jpnn.com, JAKARTA - Friderica Widyasari Dewi resmi ditetapkan sebagai Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Rabu (11/3).

Dia resmi menjadi nakhoda OJK seusai menuntaskan seluruh rangkaian uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) oleh DPR RI.

Dalam uji kelayakan, pejabat yang akrab disapa Kiki tersebut membawa visi dan misi jika terpilih menjadi Ketua DK OJK.

Baca Juga:

Dalam paparannya, Kiki menekankan penguatan sektor jasa keuangan sebagai pilar utama kemajuan bangsa di masa depan.

Kiki mengusung visi utama yang berfokus pada tiga pilar strategis bagi keberlanjutan ekonomi nasional. 

Adapun visi tersebut yakni Menjaga Stabilitas, Memulihkan Kepercayaan Publik, dan Meningkatkan Kontribusi Sektor Jasa Keuangan.

Baca Juga:

Kiki menegaskan OJK memiliki peran krusial dalam menopang pertumbuhan ekonomi tanah air secara keseluruhan. 

Guna mewujudkan visi tersebut, Kiki merinci sederet kebijakan prioritas, dimulai dari upaya menjaga stabilitas sektor keuangan. 

Friderica Widyasari Dewi terpilih menjadi Ketua OJK, janji jaga stabilitas dan kepercayaan publik demi Indonesia Emas 2045.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Friderica Widyasari Dewi  Friderica Widyasari  OJK  Otoritas Jasa Keuangan  Indonesia Emas 2045 
BERITA FRIDERICA WIDYASARI DEWI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp