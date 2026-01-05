Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Jadi Brand Ambassador Bank Jakarta, Dara Sarasvati Bicara Manfaat Debit Visa di Luar Negeri

Senin, 05 Januari 2026 – 19:29 WIB
Jadi Brand Ambassador Bank Jakarta, Dara Sarasvati Bicara Manfaat Debit Visa di Luar Negeri - JPNN.COM
Kreator konten Dara Sarasvati diperkenalkan sebagai Brand Ambassador Bank Jakarta dalam acara peluncuran Kartu Debit Visa di Lippo Mall Kemang, Jakarta Selatan, Senin (5/1/2026). Foto: Dok. Bank Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Kreator konten sekaligus figur publik Dara Sarasvati resmi diperkenalkan sebagai Brand Ambassador Bank Jakarta dalam acara peluncuran Kartu Debit Visa di Lippo Mall Kemang, Jakarta Selatan, Senin (5/1/2026).

Dia mengemban misi untuk memperkuat literasi keuangan masyarakat Jakarta, terutama dalam pemanfaatan transaksi digital berskala internasional.

Dara Sarasvati menilai, langkah Bank Jakarta meluncurkan kartu debit dengan jaringan global merupakan tanda bahwa bank milik pemerintah daerah ini telah masuk ke level perbankan yang lebih maju.

Baca Juga:

Oleh sebab itu, dia mendukung sepenuhnya peluncuran kartu Debit VISA Bank Jakarta sebagai bagian dari proses transformasi yang tengah dilakukan Bank Jakarta.

“Kalau saya lihat dari pergerakannya, sudah mulai mengarah menjadi bank yang semakin modern. Semoga juga kolaborasi Bank Jakarta dengan VISA dapat menghadirkan kemudahan transaksi dalam kehidupan masyarakat,” ungkap Dara Sarasvati di Jakarta Selatan, Senin (5/1).

Sebagai sosok yang aktif dalam kegiatan kreatif, Dara Sarasvati menyoroti bahwa kartu Debit Visa Bank Jakarta hadir untuk menjawab tantangan gaya hidup masyarakat yang semakin dinamis.

Baca Juga:

Menurutnya, kemudahan akses transaksi tidak hanya terbatas di dalam negeri, tetapi juga mencakup skala mancanegara.

“Artinya akan semakin memudahkan masyarakat dalam aspek transaksional baik dalam negeri maupun luar negeri agar terasa lebih praktis, efisien, dan pastinya aman,” jelasnya.

Kreator konten sekaligus figur publik Dara Sarasvati resmi diperkenalkan sebagai Brand Ambassador Bank Jakarta dalam acara peluncuran Kartu Debit Visa di...

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Dara Sarasvati  Bank Jakarta  Debit Visa  Selebgram Dara Sarasvati 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp