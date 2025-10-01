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JPNN.com - Entertainment - Seleb

Jadi Brand Ambassador MHTC, Siti Nurhaliza Ungkap Alasannya, Menyentuh

Sabtu, 06 Juni 2026 – 00:59 WIB
Jadi Brand Ambassador MHTC, Siti Nurhaliza Ungkap Alasannya, Menyentuh - JPNN.COM
Konferensi pers Malaysia Fair 2026, di kawasan Gandaria, Jakarta Selatan, Jumat (5/6). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi kenamaan Siti Nurhaliza ditunjuk sebagai Brand Ambassador Malaysia Healthcare Travel Council (MHTC).

Dia mengaku ada alasan sentimentil di balik alasannya mau menjadi BA dari MHTC.

"Pertama, sudah semestinya karena ini menyentuh emosi saya sebagai seorang mantan pasien yang juga sebelum ini memerlukan perawatan," ujar Siti Nurhaliza dalam konferensi pers Malaysia Fair 2026, di kawasan Gandaria, Jakarta Selatan, Jumat (5/6).

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Pelantun Cindai itu mengaku pernah berjuang untuk mendapatkan buah hati selama 11 tahun lamanya.

Berkat melakukan perawatan di rumah sakit Malaysia, tepatnya program IVF, dia pun memiliki momongan.

"Jadi, saya adalah salah seorang yang berjuang selama 11 tahun untuk mendapatkan momongan dengan berbagai pengobatan. Alhamdulillah, saya memang mengakui ketika saya menjalani pengobatan di Malaysia sendiri, untuk program IVF (bayi tabung) kan, itu terbukti berhasil," kata Siti Nurhaliza.

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Dia pun merasa mendapatkan pengalaman yang luar biasa selama menjalani proses bayi tabung tersebut.

Tak hanya dari segi fasilitas, Siti Nurhaliza bahkan memuji dukungan moral dan emosi yang didapatkannya.

Penyanyi kenamaan Siti Nurhaliza ditunjuk sebagai Brand Ambassador Malaysia Healthcare Travel Council (MHTC).

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TAGS   Siti Nurhaliza   mhtc  Momongan  rumah sakit 
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