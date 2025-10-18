Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Jadi Co-Host FYP Trans7, Meisita Lomania Curi Perhatian dengan Kelucuan yang Natural

Sabtu, 18 Oktober 2025 – 20:15 WIB
Meisita Lomania berhasil mencuri perhatian dengan kelucuan natural saat tampil sebagai co-host baru program FYP di Trans7 bersama Raffi Ahmad dan Irfan Hakim. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Meisita Lomania kini resmi bergabung sebagai co-host program FYP di Trans7.

Kreator digital dengan jutaan pengikut itu sukses mencuri perhatian penonton lewat gaya bicaranya yang ceplas-ceplos tapi cerdas saat tampil bersama dua legenda hiburan, Raffi Ahmad dan Irfan Hakim.

Meisita mengaku senang sekali bisa kerja bareng Raffi dan Irfan.

Meisita Lomania berhasil mencuri perhatian saat tampil sebagai co-host baru program FYP di Trans7 bersama Raffi Ahmad dan Irfan Hakim. Foto: source for jpnn

"Mereka itu senior yang super suportif! Banyak banget ilmu yang aku serap dari mereka, mulai dari kontrol emosi, ritme acara, sampai cara menjaga energi di depan kamera,” ungkap Meisita dalam keterangannya dikutip, Sabtu (18/10).

Kehadiran Meisita memberi warna baru pada FYP.

Dia tampil bukan sekadar pelengkap, tetapi benar-benar membangun chemistry alami yang bikin suasana makin cair.

Tak heran, beberapa potongan momen Meisita bareng Raffi dan Irfan sering viral di TikTok dan Instagram, karena kelucuannya yang natural.

