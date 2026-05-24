Jadi Daerah Terbaik dalam Kolaborasi SPMB, Kaltim Terima Anugerah dari Mendikdasmen

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur meraih penghargaan Apresiasi Pemerintah Daerah Provinsi atas Kolaborasi dengan Sekolah Swasta dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2025/2026.

Penghargaan tersebut diserahkan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti kepada Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud pada Malam Tasyakuran Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 di Plaza Insan Berprestasi, Gedung A Kemendikdasmen Jakarta, Senin (25/5).

Penghargaan itu diberikan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen Pemprov Kaltim yang menjadikan sekolah swasta sebagai mitra strategis pemerintah dalam memperluas akses pendidikan.

Selain itu, langkah tersebut dinilai mampu membantu mengatasi keterbatasan daya tampung sekolah negeri.

“Kami telah memberikan perhatian yang sama kepada sekolah negeri dan swasta untuk semua jenjang pendidikan hingga perguruan tinggi,” ujar Rudy Mas’ud seusai menerima penghargaan.

Rudy menegaskan Pemprov Kaltim terus mendorong pendidikan yang inklusif bagi seluruh masyarakat tanpa membedakan gender, agama, suku, maupun budaya.

Menurut dia, pembangunan sumber daya manusia menjadi fokus utama pemerintah daerah melalui transformasi dan inovasi sektor pendidikan.

Salah satu program yang dijalankan, yakni pendidikan gratis bagi masyarakat Kaltim mulai jenjang S1 hingga S3.