Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Film

Jadi Dono di Film Warkop DKI Terbaru, Desta: Idola Saya Dari Kecil

Rabu, 12 November 2025 – 03:25 WIB
Jadi Dono di Film Warkop DKI Terbaru, Desta: Idola Saya Dari Kecil - JPNN.COM
Desta. Foto: Instagram/desta80s

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Desta bakal berperan menjadi Dono dalam film Warkop DKI terbaru. Hal itu diungkapkannya lewat unggahannya di Instagram.

Melalui akunnya di Instagram, mantan suami Natasha Rizky itu pun menceritakan kekagumannya terhadap Warkop DKI.

Dia, bahkan membagikan foto masa kecilnya bersama sang kakak ketika berfoto dengan Indro, Dono, dan Kasino.

Baca Juga:

Desta lantas menceritakan di balik foto barengnya tersebut.

"Dua bocil di slide 1, 2, 3 sangat bahagia bisa berfoto dengan idola mereka Trio Warkop DKI. Dua bocah itu adalah saya dan kakak saya @justcandra," ujar Desta melalui akunnya di Instagram, dikutip Selasa (11/11).

Pria 48 tahun itu mengatakan, foto itu berawal ketika dirinya menghadiri acara kantor mendiang ayahnya.

Baca Juga:

Kala itu, Warkop DKI menjadi bintang tamu di acara tersebut. Desta dan sang kakak yang mengidolakan grup lawak tersebut lantas ingin bisa berfoto bersama Dono, Indro, dan Kasino.

"Kami berdua ingin sekali berfoto dengan beliau-beliau. Papa mengabulkan karena memang punya akses untuk ke backstage. Saat itu kami merasa itu adalah mimpi yang jadi kenyataan," tuturnya.

Selebritas Desta bakal menjadi Dono dalam film Warkop DKI terbaru. Hal itu diungkapkannya lewat unggahanya di Instagram.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Desta  Desta Mahendra  Warkop DKI  Film Warkop Dki 
BERITA DESTA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp