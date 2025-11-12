Jadi Dono di Film Warkop DKI Terbaru, Desta: Idola Saya Dari Kecil

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Desta bakal berperan menjadi Dono dalam film Warkop DKI terbaru. Hal itu diungkapkannya lewat unggahannya di Instagram.

Melalui akunnya di Instagram, mantan suami Natasha Rizky itu pun menceritakan kekagumannya terhadap Warkop DKI.

Dia, bahkan membagikan foto masa kecilnya bersama sang kakak ketika berfoto dengan Indro, Dono, dan Kasino.

Desta lantas menceritakan di balik foto barengnya tersebut.

"Dua bocil di slide 1, 2, 3 sangat bahagia bisa berfoto dengan idola mereka Trio Warkop DKI. Dua bocah itu adalah saya dan kakak saya @justcandra," ujar Desta melalui akunnya di Instagram, dikutip Selasa (11/11).

Pria 48 tahun itu mengatakan, foto itu berawal ketika dirinya menghadiri acara kantor mendiang ayahnya.

Kala itu, Warkop DKI menjadi bintang tamu di acara tersebut. Desta dan sang kakak yang mengidolakan grup lawak tersebut lantas ingin bisa berfoto bersama Dono, Indro, dan Kasino.

"Kami berdua ingin sekali berfoto dengan beliau-beliau. Papa mengabulkan karena memang punya akses untuk ke backstage. Saat itu kami merasa itu adalah mimpi yang jadi kenyataan," tuturnya.