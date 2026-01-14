Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Jadi Dosen Muda FHUI, Hanna Arinawati Konsisten Menginspirasi Lewat Kampus dan Medsos

Rabu, 14 Januari 2026 – 20:38 WIB
Selebritas Hanna Arinawati. Foto: dok. pribadi

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Hanna Arinawati, S.H., M.Kn., menarik perhatian publik setelah meraih predikat dosen terbaik di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI).

Di tengah aktivitasnya sebagai artis, selebgram, model, serta content creator, Hanna menunjukkan bahwa kiprahnya bukan hanya bersandar pada popularitas, tetapi juga pada kapasitas akademiknya.

Predikat tersebut diberikan setelah proses evaluasi pengajaran yang menilai berbagai aspek, seperti kemampuan menyampaikan materi, konsistensi kelas, hingga cara membangun ruang belajar yang komunikatif.

“Penghargaan ini bukan hanya pencapaian pribadi, tetapi wujud kepercayaan mahasiswa. Saya bersyukur bisa berbagi ilmu dengan cara yang dekat dan relevan,” ujar Hanna, Rabu (14/1) 

Hanna mulai bergabung sebagai dosen FHUI pada 2024 dan mengajar bidang Hukum Islam serta Hukum Adat, sekaligus menjalankan tugas akademik di Magister Kenotariatan.

Rekam jejaknya di kampus memang kuat sejak awal. Ia meraih gelar Sarjana Hukum FHUI dengan predikat cumlaude dan dinobatkan sebagai lulusan terbaik Program Sarjana 2022, lalu menyelesaikan Magister Kenotariatan di tahun 2024.

Di luar dunia kampus, Hanna aktif tampil sebagai pembawa acara, moderator, hingga public speaker untuk isu pengembangan diri dan kesehatan mental.

Pengalaman pribadinya yang pernah menjadi korban perundungan di masa SMA mendorongnya terus memberikan edukasi positif.

Hanna Arinawati meraih predikat dosen terbaik FHUI di tengah kesibukannya sebagai artis dan selebgram.

