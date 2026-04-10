Jadi Hakim MK, Liliek Prisbawono Janji Tingkatkan Integritas Kawal Konstitusi Bangsa

Jumat, 10 April 2026 – 18:44 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Liliek Prisbawono Adi mengaku bakal meningkatkan integritas sebagai Hakim Konstitusi.

Hal tersebut disampaikan Liliek seusai pengucapan sumpahnya sebagai Hakim Konstitusi yang disaksikan oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat (10/4).

“Tentunya ini adalah perjuangan bagi saya untuk selalu meningkatkan integritas dan kapasitas saya sebagai hakim konstitusi,” ujar Liliek.

Pengucapan sumpah Liliek sebagai hakim konstitusi dilakukan untuk menggantikan Anwar Usman.

Liliek menyampaikan bahwa amanah tersebut menjadi kebanggaan sekaligus tanggung jawab besar baginya.

Dalam menjalankan tugas barunya, Liliek menekankan visi untuk mengawal konstitusi dengan menjunjung tinggi sifat kenegarawanan.

Menurut dia, nilai tersebut menjadi panduan utama bagi hakim konstitusi dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawabnya.

“Tentunya mengawal konstitusi Republik Indonesia, itu yang terutama. Tentu sifat kenegarawanan, itu yang menjadi panduan bagi kami sebagai hakim konstitusi,” jelasnya.