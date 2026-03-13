Jadi Ibu Lanjut Usia dalam Film Terbaru, Nirina Zubir: Enggak Mudah Juga

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Nirina Zubir memerankan tokoh Ristiana, seorang ibu lanjut usia, dalam film Jangan Buang Ibu.

Nirina mengaku sempat ragu menerima peran tersebut karena harus memerankan karakter perempuan berusia sekitar 70 tahun.

“Enggak mudah juga untuk menerima karakter ini. Perlu diyakini berkali-kali. Karena memerankan karakter ini tuh ada memori-memori yang bisa kita korek. Tapi kalau memerankan karakter yang belum kita alami, itu kayak ‘Hah, bagaimana ya?’,” ujar Nirina Zubir di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (13/3).

Saat pertama kali menerima tawaran film tersebut, Nirina sempat menganggap proyek itu sebagai pesan atau surat cinta untuk anak-anaknya.

“Waktu Nirina menerima pertama kali tawaran film ini, sebenarnya ini tadinya niatnya adalah surat cintaku buat anak-anakku. Karena punya anak umur 16 tahun dan menjelang 14 tahun. Jadi nanti kalau kamu udah gede, kamu lihat karya-karya ibu kamu, salah satunya ini kamu tonton buat kamu ingat aku,” ucap Nirina.

Namun dalam proses syuting, aktris berusia 46 tahun itu justru merasa film tersebut menjadi pengingat tentang sosok ibunya sendiri.

“Ternyata pas lagi menjalankan karakter ini kebalik. Jadi ceritanya malah aku diingatkan betapa dulu punya ibu dan apa yang sudah ibuku lakukan untuk menjadi seorang Nirina Zubir sekarang. Jadi ternyata ini surat cinta buat aku sendiri kepada ibuku,” kata Nirina.

Untuk memerankan karakter tersebut, Nirina bahkan harus menjalani proses makeup hingga empat jam setiap hari sebelum syuting.