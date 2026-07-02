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JPNN.com - Nasional - Hukum

Jadi, Ini Alasan KPK Tangkap Istri Muda Bupati Kuansing, Hmmm

Kamis, 02 Juli 2026 – 10:01 WIB
Jadi, Ini Alasan KPK Tangkap Istri Muda Bupati Kuansing, Hmmm - JPNN.COM
Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Suhardiman Amby (depan) seusai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (1/7). KPK menahan Suhardiman sebagai tersangka terkait dugaan suap jual beli jabatan sekda sesuai menyerahkan diri ke KPK sejak Senin (29/6). Foto : Ricardo

jpnn.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap alasan menangkap istri kedua Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Suhardiman Amby (SA), Suci Nita Edwar dalam operasi tangkap tangan (OTT).

Alasan ini disampaikan Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (1/7/2026).

"Jadi, untuk istri keduanya memang sempat diamankan karena yang ditemukan oleh tim di lapangan ketika ke rumahnya SA hanyalah istrinya itu sebagai saksi dalam perkara ini," ujarnya.

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Taufik mengatakan KPK menangkap istri muda Suhardiman karena yang bersangkutan menggunakan salah satu mobil yang menjadi alat bukti kasus tersebut.

Menurut Taufik, istri muda bupati Kuansing ini ditangkap karena kebetulan dialah yang menggunakan mobil Pajero Sport yang terkait kasus dugaan suap.

"Mobil Pajero Sport itu statusnya bukan leasing lagi, karena itu sudah yang lama. Itu sudah sudah selesai, artinya sudah lunas," ungkapnya.

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Oleh sebab itu, KPK menangkap istri muda Suhardiman untuk mendalami lebih lanjut mobil Pajero Sport Dakar senilai Rp 700 juta yang menjadi barang bukti dugaan suap jual beli jabatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kuansing pada 2021.

Sebelumnya, KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau, dan Jakarta pada 29 Juni 2026 dengan mengamankan 10 orang. Operasi tersebut merupakan OTT ke-14 yang dilakukan KPK sepanjang 2026.

KPK mengungkap alasan menangkap istri muda Bupati Kuansing Suhardiman Amby (SA), Suci Nita Edwar. Begini penjelasannya.

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TAGS   istri muda  bupati kuansing  Suhardiman Amby  Pajero Sport  kasus suap  KPK  Zulkarnain 
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