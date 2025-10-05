Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Musik

Jadi Juri Ajang Aice Got You!, Raditya Dika Ajak Talenta Muda Berani Unjuk Gigi

Minggu, 05 Oktober 2025 – 17:35 WIB
Jadi Juri Ajang Aice Got You!, Raditya Dika Ajak Talenta Muda Berani Unjuk Gigi - JPNN.COM
Raditya Dika dan Natya Shina dalam jumpa pers ajang Aice Got You! Panggung Crispymu! di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Foto: Romaida/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Komika sekaligus penulis Raditya Dika menjadi salah satu juri dalam program panggung keliling Aice Got You! Panggung Crispymu!

Suami Annisa Aziza tersebut mengungkapkan soal pentingnya mengembangkan potensi pada diri melalui berbagai pangggung.

Sebagai penulis dan sutradara sukses di Indonesia, Raditya Dika menyarankan kepada para talenta muda untuk mengambil langkah awal unjuk gigi.

Baca Juga:

Menurut Radit, menunjukkan talenta di depan publik dapat membantu meningkatkan kepercayaan diri.

Dia menyebut memendam talenta untuk diri sendiri, hanya akan menyia-nyiakan waktu dan berpotensi menyesal pada kemudian hari.

"Yang penting cari saja sesuatu yang kalau kita lakuin, kami happy melakukannya dan waktu tuh kayak berjalan cepat gitu," kata Raditya Dika ditemui di Blok M, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Baca Juga:

Ajang pencarian bakat seperti yang digelar Aice dapat menjadi salah satu ruang untuk menunjukkan bakat kepada banyak orang.

Meskipun tidak berakhir menang, bapak dua anak tersebut menilai akan banyak pelajaran yang bisa diambil, termasuk kritik dari para juri yang membangun.

Raditya Dika memberikan tip untuk para talenta muda yang ingin unjuk gigi di ajang Aice Got You!.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   juri  Aice Got You!  Raditya Dika  Ajang pencarian bakat  Talenta Muda 
BERITA JURI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp