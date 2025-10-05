Jadi Juri Ajang Aice Got You!, Raditya Dika Ajak Talenta Muda Berani Unjuk Gigi

jpnn.com, JAKARTA - Komika sekaligus penulis Raditya Dika menjadi salah satu juri dalam program panggung keliling Aice Got You! Panggung Crispymu!

Suami Annisa Aziza tersebut mengungkapkan soal pentingnya mengembangkan potensi pada diri melalui berbagai pangggung.

Sebagai penulis dan sutradara sukses di Indonesia, Raditya Dika menyarankan kepada para talenta muda untuk mengambil langkah awal unjuk gigi.

Menurut Radit, menunjukkan talenta di depan publik dapat membantu meningkatkan kepercayaan diri.

Dia menyebut memendam talenta untuk diri sendiri, hanya akan menyia-nyiakan waktu dan berpotensi menyesal pada kemudian hari.

"Yang penting cari saja sesuatu yang kalau kita lakuin, kami happy melakukannya dan waktu tuh kayak berjalan cepat gitu," kata Raditya Dika ditemui di Blok M, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Ajang pencarian bakat seperti yang digelar Aice dapat menjadi salah satu ruang untuk menunjukkan bakat kepada banyak orang.

Meskipun tidak berakhir menang, bapak dua anak tersebut menilai akan banyak pelajaran yang bisa diambil, termasuk kritik dari para juri yang membangun.