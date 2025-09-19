Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Jadi Juri di Jenia Short Movie Competition 2025, Raditya Dika Berkomentar Begini

Jumat, 19 September 2025 – 00:14 WIB
Konferensi pers Jenia Short Movie Competition 2025 di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Foto: tim Jenia

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Merek alat tulis kantor (ATK) Jenia Stationery menggelar kompetisi bertajuk Jenia Short Movie Competition 2025 untuk para kreator muda.

Kompetisi yang digelar secara daring tersebut akan berlangsung mulai 6 September hingga 5 November 2025, dengan mengusung tema "Berubah Untuk Berhasil".

Sineas sekaligus brand ambassador Jenia, Raditya Dika akan terlibat dalam kompetisi tersebut sebagai juri.

Dia mengaku senang dapat bekerja sama dengan merek yang produknya memang digunakannya sehari-hari.

"Jadi, kalau kami kerja bareng sama brand tuh pasti, kami pastikan suka produknya, kami pakai produknya," ujar Raditya Dika di Kemang, Jakarta Selatan, Rabu (17/9).

Dia menilai kompetisi ini dapat memberikan ruang bagi kreator untuk dikenal lebih luas. 

Dalam kompetisi tersebut, para kreator diajak untuk memberikan karya terbaik dengan cerita menarik berdurasi maksimal lima menit. 

"Saya rasa ini akan menjadi opportunity yang bagus banget supaya semua orang mesti kenal lagi apalagi kan zaman sekarang kan anak-anaknya kreatif-kreatif ya pengin banget terlihat pengin banget dikenal," katanya panjang lebar.

Sineas Raditya Dika menjadi juri di Jenia Short Movie Competition 2025, berhadiah Rp25 juta.

