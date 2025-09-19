Jadi Juri di Veiled Musician Indonesia, Novia Bachmid Bilang Begini

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Novia Bachmid menjadi salah satu juri dalam Veiled Musician Indonesia.

Sebagai informasi, Veiled Musician Indonesia hadir sebagai bagian dari Veiled Musician, program audisi musik asal Korea Selatan yang mengutamakan penilaian peserta dari vocal dan musikalitas, dibandingkan penampilan atau identitas.

Audisi resmi telah dibuka secara online dari 1 - 17 Agustus 2025.

Sebagai salah satu juri, Novia Bachmid mengaku ada banyak talenta baru yang ditemukan. Dia menyebut, ada banyak kontestan yang memiliki karakter yang unik.

"Banyak banget mereka yang punya suara-suara yang unik, berkarakter, dan beda-beda sampai kami tuh bingung mau pilih yang mana gitu. Karena ada yang vokalnya kuat, tetapi ada juga yang lebih ngebawain lagunya tuh dengan rasa yang begitu kuat. Jadi, sangat membingungkan," ujar Novia Bachmid di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.

Penyanyi jebolan Indonesian Idol musim kesepuluh itu mengaku bukan kali pertama menjadi juri. Dia pernah menjadi juri untuk ajang Idola Cilik pada beberapa tahun lalu.

Namun, pelantun Ingin Jatuh Cinta itu menuturkan, ada perbedaan yang dirasakannya saat menjuri dulu dan sekarang.

Sebab, para peserta akan tampil di balik tirai. Itu guna memastikan penilaian sepenuhnya berdasarkan suara.