Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Jadi Kepala Bakom, Qodari Dinilai Mampu Orkestrasi Komunikasi Pemerintah

Kamis, 30 April 2026 – 00:02 WIB
Momen Presiden RI Prabowo Subianto menunjuk Muhammad Qodari sebagai Kepala Badan Komunikasi (Bakom) di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/4). Source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Literasi Politik Indonesia (LPI) Ujang Komarudin menilai komunikasi pemerintah bisa makin terpadu dan efektif setelah Muhammad Qodari ditunjuk sebagai Kepala Badan Komunikasi (Bakom).

"Saya melihatnya Pak Qodari itu mampu menjalanlan komunikasi program pemerintah semakin kuat," kata Ujang kepada awak media, Rabu (29/4).

Dia menuturkan publik berharap program pemerintah era Prabowo Subianto bisa tersampaikan kuat ke masyarakat di bawah kepemimpinan Qodari sebagai Bakom.

Baca Juga:

"Ya, harapannya seperti itu. Harapannya presiden seperti itu, harapan rakyat juga seperti itu," lanjut Ujang.

Menurutnya, latar belakang pengalaman Qodari menjadi modal dalam menjalankan tugas mengorkestrasi komunikasi pemerintah.

"Dalam konteks mengorkestrasi kebijakan komunikasi pemerintah seperti itu, latar belakang pengalamannya banyak tampil di media, Pak Qodari akan mampu menjalankan tugas dengan baik," lanjut Ujang.

Baca Juga:

Toh, kata dia, Qodari punya pengalaman memimpin Kantor Staf Presiden (KSP), sehingga terbiasa menjalankan fungsi komunikasi pemerintah.

"Sebenarnya, kan, apa yang dilakukan oleh Pak Qodari sudah dilakukan ketika dia menjadi kepala staf kepresidenan, kan, kepala KSP juga ketika dijabat oleh yang bersangkutan itu menjalankan fungsi komunikasi juga," ungkap Ujang.

Direktur Literasi Politik Indonesia (LPI) Ujang Komarudin menyebut latar belakang pengalaman Qodari menjadi modal menjalankan komunikasi pemerintah.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Bakom RI  Muhammad Qodari  LPI  KSP 
BERITA BAKOM RI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp