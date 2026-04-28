Jadi Kepala Bakom, Qodari Janji Optimalkan Komunikasi Kementerian/Lembaga

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) yang baru dilantik, Muhammad Qodari menegaskan bakal lebih mengoptimalkan komunikasi publik pemerintah hingga ke seluruh kementerian dan lembaga.

Hal itu dilakukan untuk memastikan program-program strategis Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dapat tersampaikan secara utuh kepada masyarakat luas.

Hal itu dikatakan Qodari seusai pelantikan di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (27/4) sore.

“Komunikasi itu sebetulnya ada di semua kementerian/lembaga, di semua bagian. Insyaallah nanti bersama teman-teman kita akan lebih optimalkan lagi komunikasi kita ke depan,” ujar Qodari.

Menurut dia, amanah sebagai Kepala Bakom merupakan tanggung jawab besar terlebih karena ini menjadi pelantikan ketiganya selama pemerintahan era Prabowo.

“Saya pada hari ini mendapatkan tugas sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah. Ini pelantikan yang ketiga untuk saya pribadi selama pemerintahan Bapak Prabowo dan rasanya tanggung jawab ini semakin meningkat,” jelasnya.

Dia menuturkan beratnya tugas tersebut sejalan dengan besarnya program-program pemerintahan Prabowo yang masif dan membutuhkan penjelasan yang komprehensif kepada publik.

“Program-program yang harus dijelaskan latar belakangnya, sebab-sebabnya, yang pada dasarnya adalah bagaimana negara ini memenuhi tujuannya sesuai Pembukaan UUD 1945,” ujar Qodari. (mcr4/jpnn)