Jadi Ketum PIKI, Maruarar Sirait Yakini Menag Nasaruddin Adil Soal Hak Pendidikan Agama

Minggu, 31 Mei 2026 – 03:12 WIB
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (PIKI) Maruarar Sirait memberikan sambutan setelah pelantikan dan serah terima kepengurusan DPP PIKI di Jakarta, Sabtu (30/5/2026) malam. ANTARA/Cindy Frishanti

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait resmi dilantik sebagai Ketua Umum DPP Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (PIKI) periode 2026-2031.

Dalam sambutannya setelah pelantikan dan serah terima jabatan dari kepengurusan DPP PIKI 2020-2025 di Jakarta, Sabtu malam, ia berharap, sekolah-sekolah di daerah-daerah juga diberi kesempatan memperoleh guru agama Kristen yang memadai dari Kementerian Agama RI.

“Saya yakin Bapak (Nasaruddin Umar) adalah Menteri Agama yang adil, sehingga anak-anak kami juga bisa mendapatkan kesempatan, mendapatkan pengajaran agama Kristen di daerah-daerah,” kata dia.

Dia menyampaikan PIKI akan mendukung pembangunan dan kemajuan ekonomi nasional, menekankan pentingnya menjaga lingkungan hidup serta melindungi hak-hak masyarakat agar manfaat pembangunan dirasakan secara adil dan tidak menimbulkan dampak yang merugikan rakyat.

Ia menekankan pentingnya bersikap terbuka terhadap masukan dan kritik sebagai bahan perbaikan, percepatan, serta peningkatan kualitas, karena kalangan intelektual perlu menerima berbagai pandangan untuk terus berkembang dan menghasilkan kinerja yang lebih baik.

“Kalau ada pikiran-pikiran yang lebih membangun, lebih bisa membuat bangsa Indonesia sejahtera, saya yakin Presiden Prabowo juga akan menerimanya,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menyampaikan bahwa umat Kristen adalah bagian penting dari Republik Indonesia.

“Karena umat Kristen bukan tamu di republik ini, maka segenap elemen dari umat Kristen, termasuk kelompok inteligensianya, harus menjadi bagian penting buat republik ini,” katanya.

