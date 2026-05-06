Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Jadi Korban Kecelakaan KRL, Adelia Terima Santunan BPJS Ketenagakerjaan Rp 298 Juta

Rabu, 06 Mei 2026 – 21:30 WIB
Jadi Korban Kecelakaan KRL, Adelia Terima Santunan BPJS Ketenagakerjaan Rp 298 Juta - JPNN.COM
Jadi korban kecelakaan KRL pada 27 April 2026, Adelia menerima santunan BPJS Ketenagakerjaan Rp298 juta. Foto dokumentasi BPJS Ketenagakerjaan

jpnn.com, JAKARTA - BPJS Ketenagakerjaan secara resmi menyerahkan santunan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) meninggal dunia kepada ahli waris almarhumah Adelia.

Almarhumah merupakan salah satu korban dalam peristiwa kecelakaan Kereta Rel Listrik (KRL) dengan KA Argo Bromo Anggrek yang terjadi pada 27 April 2026 lalu.

Santunan tersebut diberikan sebagai bentuk kehadiran negara dalam memberikan perlindungan dan kepastian hak bagi pekerja serta keluarga yang ditinggalkan. Almarhumah Adelia diketahui telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sejak Januari 2026. 

Baca Juga:

"Meski masa kepesertaan baru berjalan sekitar empat bulan, manfaat perlindungan tetap berlaku penuh," kata Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Agung Nugroho, Rabu (6/5).

Dia menyampaikan, setelah menerima informasi mengenai kecelakaan KRL dengan KA Argo Bromo Anggrek, BPJS Ketenagakerjaan langsung berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan status kepesertaan korban dan kelengkapan administrasi.

Langkah cepat tersebut dilakukan agar hak peserta maupun ahli waris dapat segera diproses tanpa hambatan. BPJS Ketenagakerjaan berkomitmen memberikan perlindungan optimal kepada peserta dan keluarga, baik dalam bentuk santunan maupun layanan perawatan.

Baca Juga:

“Kami mengucapkan belasungkawa bagi keluarga yang ditinggalkan. Bagi yang luka-luka dan yang meninggal dunia, hak santunan bagi ahli warisnya dapat segera diberikan,” ungkapnya.

BPJS Ketenagakerjaan juga menanggung seluruh biaya pengobatan korban kecelakaan KRL hingga dinyatakan sembuh sesuai indikasi medis. Selain itu, peserta yang belum dapat kembali bekerja selama masa pemulihan juga mendapatkan manfaat Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja atau STMB sebagai pengganti penghasilan.

Jadi korban kecelakaan KRL pada 27 April 2026, Adelia menerima santunan BPJS Ketenagakerjaan Rp 298 juta

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kecelakaan Kereta Api  Korban Kecelakaan KRL  Adelia  BPJS Ketenagakerjaan  tabrakan KRL vs KA Argo Bromo 
BERITA KECELAKAAN KERETA API LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp