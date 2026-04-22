Jadi Korban Penipuan Bisnis, Ruben Onsu Ungkap Identitas Pelaku

Rabu, 22 April 2026 – 11:11 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Presenter sekaligus pengusaha, Ruben Onsu ternyata menjadi korban penipuan bisnis.

Kasus tersebut bermula ketika dirinya ditawari kerja sama untuk produksi mukena menjelang Lebaran.

"Jadi Ruben bercerita bahwa beberapa bulan sebelum Lebaran, Ruben dikenalkan oleh temannya ke seseorang yang bernama Philipus Suprihatin itu yang ada dalam postingan Ruben," ungkap kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (21/4).

"Philipus ini mengatakan bahwa dia bisa menjadi jembatan bagi Ruben dengan sebuah PT, nama PT-nya itu PT Venteny Fortuna Indo, berkaitan dengan rencana untuk memproduksi mukena," lanjutnya.

Menurutnya, Ruben Onsu awalnya antusias ketika mendengar rencana bisnis tersebut.

Sebab, rencana kerja sama itu bertepatan dengan momentum menjelang Lebaran.

"Ruben berpikir bahwa memproduksi mukena itu salah satu bisnis yang mungkin akan bisa menghasilkan," jelasnya.

Setelah komunikasi intens, Philipus meminta uang muka kepada Ruben Onsu.