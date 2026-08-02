Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Kriminal

Jadi Kurir Sabu-sabu, Kondektur Bus AKAP di GT Banyumanik Semarang Ditangkap

Minggu, 02 Agustus 2026 – 11:03 WIB
Jadi Kurir Sabu-sabu, Kondektur Bus AKAP di GT Banyumanik Semarang Ditangkap - JPNN.COM
Proses penangkapan seorang kondektur Bus AKAP yang kedapatan jadi kurir sabu di GT Banyumanik Semarang. FOTO: Humas Poda Jateng.

jpnn.com, SEMARANG - Seorang kondektur bus antarkota antarprovinsi (AKAP) jurusan Magetan-Cileungsi kedapatan menjadi kurir sabu di Kota Semarang, Jawa Tengah.

Pria berinisial DM (38) warga Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang ini diamankan polisi di Gerbang Tol (GT) Banyumanik, Kota Semarang pada Kamis (30/7) sekitar pukul 22.30 WIB.

Direktur Reserse Narkoba Polda Jateng Kombes Yos Guntur menjelaskan pengungkapan itu merupakan tindak lanjut atas informasi masyarakat mengenai adanya seseorang yang diduga membawa narkotika menggunakan transportasi umum.

Baca Juga:

“Saat dilakukan penggeledahan terhadap barang bawaan tersangka, petugas menemukan satu paket narkotika jenis sabu seberat kurang lebih 3,77 gram yang disembunyikan di dalam botol permen yang berada di dalam tas ransel hitam miliknya,” kata Kombes Yos, Minggu (2/8).

Selain itu, polisi juga mengamankan timbangan digital, plastik klip kosong, pipet kaca, alat hisap sabu, gunting, korek api, serta satu gawai.

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, DM mengaku memperoleh sabu tersebut dari seseorang berinisial A yang saat ini masih dalam penyelidikan.

Baca Juga:

Kombes Yos menyebut barang haram itu diterima di kawasan SPBU Nganjuk, Jawa Timur dengan jumlah awal sekitar 15 gram untuk kemudian diedarkan kembali di wilayah Jawa Tengah.

"Keterangan tersebut sedang kami dalami guna mengungkap pemasok dan jaringan yang berada di atasnya. Kami berkomitmen untuk menelusuri setiap mata rantai peredaran narkotika hingga ke pelaku utama,” kata Kombes Yos.

Kondektur Bus AKAP kedapatan jadi kurir sabu, polisi lantas memekuknya di GT Banyumanik Semarang.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Bus AKAP  kurir sabu-sabu  Kurir sabu  sabu-sabu 
BERITA BUS AKAP LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp