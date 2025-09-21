Jadi Lokasi Prostitusi, Tempat Hiburan Malam di Merangin Dihancurkan

jpnn.com, MERANGIN - Belasan bangunan liar yang dijadikan tempat hiburan malam (THM) dan lokasi prostitusi di Kabupaten Merangin, Jambi, dibongkar.

Pembongkaran dipimpin langsung Bupati Merangin M. Syukur.

"Kami sudah berikan surat peringatan selama tiga hari untuk dibongkar secara mandiri, tetapi tidak dilakukan pemiliknya. Akhirnya hari ini kami bongkar secara paksa, karena semuanya melanggar aturan," kata Bupati didampingi Forkopimda, Sabtu.

Lokasi pembongkaran berada di jalan jalur dua kawasan simpang Tengkorak kawasan Bangko. Petugas meratakan bangunan menggunakan alat berat.

Syukur menjelaskan pembongkaran dilakukan setelah kesepakatan bersama dilanggar oleh pemilik bangunan.

Ditambah lagi, kata dia laporan dari masyarakat yang menyatakan keresahan mereka terhadap lokasi itu.

Sebelumnya, bupati telah melakukan pendekatan persuasif, melakukan dialogis dan penandatanganan kesepakatan di rumah dinas bupati.

Ketika itu, pemerintah membolehkan lokasi tersebut buka dengan batasan waktu, tempat itu boleh dibuka mulai pukul 06.00 WiB sampai pukul 21.00 WiB.