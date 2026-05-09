Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Jadi Lokasi SPKLU sebagai Magnet Baru, Aloha PIK2 Targetkan 1,4 Juta Pengunjung

Sabtu, 09 Mei 2026 – 14:17 WIB
Jadi Lokasi SPKLU sebagai Magnet Baru, Aloha PIK2 Targetkan 1,4 Juta Pengunjung - JPNN.COM
Daya tarik Aloha PIK2 bertambah dengan kehadiran Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) Center. Aloha PIK2 optimistis target dikunjungi 1,4 juta wisatawan pada 2026 ini bisa tercapai seiring dengan penambahan dan penguatan fasilitas di kawasan destinasi wisata modern itu. Foto: PIK2.

jpnn.com - TANGERANG - Kawasan wisata dan kuliner Aloha di Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2) menargetkan dikunjungi 1,4 juta wisatawan lokal dan mancanegara pada 2026 ini. Para wisatawan bisa datang untuk menikmati konsep destinasi pantai, kuliner dan lifestyle di kawasan yang dikembangkan Agung Sedayu Group (ASG) itu.

Kini, daya tarik Aloha PIK2 bertambah dengan kehadiran Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) Center. Fasilitas pengecasan cepat untuk kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) itu membuat distinasi berpasir putih tersebut tidak hanya menjadi tempat kuliner dan rekreasi, tetapi juga makin relevan dengan kebutuhan pengguna kendaraan listrik.

Operation Deputy Division Head Commercial Retail 2 ASG Ang Fu Shen mengatakan Aloha PIK2 terus memperkuat fasilitas penunjang agar menghadirkan pengalaman yang kian lengkap bagi para wisatawan. Salah satunya ialah dengan menghadirkan SPKLU. Menrutu Ang, para pengunjung kini bisa menikmati suasana Aloha PIK2 sambil menunggu proses pengisian daya kendaraan listrik.

Baca Juga:

“Bukan hanya kuliner, ini juga memiliki fasilitas dengan pemandangan yang bagus. Jadi, sambil mengecas kendaraan listrik, pengunjung bisa menikmati seluruh fasilitas yang ada di Aloha,” katanya, Sabtu (9/5).

Ang Fu Shen menyebut kehadiran SPKLU Center itu membuat fasilitas Aloha PIK2 yang merupakan destinasi wisata modern ini makin lengkap.

SPKLU dengan catu daya ultra-fast charging tersebut juga memperkuat posisi Aloha PIK2 sebagai ruang publik yang terintegrasi dengan kebutuhan gaya hidup masyarakat saat ini. “Dengan adanya tambahan SPKLU, fasilitas di Aloha jadi makin lengkap,” ungkapnya.

Baca Juga:

Ang Fu Shen pun menambahkan bahwa ASG juga membuka peluang penambahan SPKLU di kawasan PIK2. Langkah itu didasari kian meningkatnya kebutuhan pengguna kendaraan listrik, dan berkembangnya ekosistem EV di kawasan mandiri terintegrasi tersebut. “Ada kemungkinan penambahan lagi. Seperti yang sudah disampaikan, jarak antar-SPKLU nantinya sekitar dua sampai tiga kilometer sebagai bagian dari pengembangan ekosistem kendaraan listrik,” katanya.

Ang Fu Shen pun meyakini target 1,4 juta wisatawan mengunjungi Aloha pada tahun ini bisa tercapai. Menurut dia, minat masyarakat terhadap destinasi wisata terpadu, terutama kawasan yang menghadirkan kuliner, suasana rekreasi, dan fasilitas penunjang dalam satu lokasi, terus tumbuh.

Kehadiran SPKLU Center di Aloha PIK2 menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung. Aloha PIK2 menargetkan 1,4 juta pengunjung di 2026.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PIK2  Aloha PIK2  ASG  SPKLU  Destinasi Wisata  Wisatawan 
BERITA PIK2 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp