JPNN.com - Olahraga - All Sport

Jadi Menpora, Erick Thohir Bicara Soal Jabatan Ketum PSSI, Begini Katanya

Rabu, 17 September 2025 – 20:18 WIB
Erick Thohir. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Erick Thohir resmi menjabat Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto, Rabu (17/9/2025).

Lantas, bagaimana dengan statusnya sebagai Ketua Umum PSSI? Erick mengatakan terkait masa depan dirinya sebagai Ketum PSSI akan bergantung kepada proses di FIFA.

Saat ini, Erick masih menjabat sebagai ketum PSSI. Erick menjabatnya sejak 2023 sampai 2027 mendatang.

“Nanti kan itu ada prosesnya di FIFA. Ya FIFA sebagai badan olahraga tertinggi di dunia nanti mereka yang akan (menentukan?),” kata Erick saat ditemui pewarta di Jakarta, Rabu.

Dalam peraturan FIFA, tidak ada larangan bagi seorang pejabat negara untuk memegang jabatan menteri. Bahkan sebelumnya pun, Erick sudah mengisi posisi Menteri BUMN saat menjabat sebagai ketua umum PSSI.

Peraturan FIFA hanya mewajibkan seorang ketua umum federasi sepak bola dipilih melalui proses demokrasi yang independen, melalui mekanisme kongres anggota dan bukan dipilih oleh pemerintah.

Selain itu, ketua umum federasi sepak bola di bawah naungan FIFA juga harus bersih dari tindak pidana korupsi, konflik kepentingan, dan terlibat dalam pengaturan skor.

Dengan demikian, Erick menyatakan juga masih belum mengetahui mengenai masa depan kiprahnya di PSSI.

