Jadi 'Menteri Keuangan' Keluarga saat Ramadan, Ibu Perlu Cermat Kelola Risiko Finansial

jpnn.com, JAKARTA - Momen bulan suci Ramadan sering kali menempatkan para ibu pada peran sentral sebagai 'Menteri Keuangan' keluarga.

Di tengah meningkatnya aktivitas domestik seperti mengatur menu sahur hingga persiapan Lebaran, para ibu dihadapkan pada tantangan kenaikan harga bahan pokok yang dapat mengganggu stabilitas anggaran rumah tangga.

Berdasarkan studi Sun Life Women’s Wealth in Focus: When Care Comes First, ditemukan bahwa 50% perempuan Indonesia mengelola anggaran rumah tangga sendirian. Sayangnya, hanya sebagian kecil yang merasa siap menghadapi risiko finansial mendadak.

Chief Client and Marketing Officer Sun Life Indonesia, Maika Randini, menegaskan bahwa kehadiran perlindungan finansial yang amanah sangat krusial dalam mendampingi langkah keluarga Indonesia.

"Sebagai langkah nyata dalam berikhtiar secara finansial, Sun Life Syariah hadir sebagai teman seperjalanan keluarga. Melalui prinsip tolong-menolong (tabarru'), peserta saling membantu menghadapi risiko kehidupan secara transparan dan sesuai prinsip syariah," ujar Maika Randini, Senin (16/3).

Untuk menjaga kesehatan finansial keluarga tetap stabil dan penuh berkah, pihaknya memberi tips yabg dapat diterapkan para ibu. Antara lain, disiplin memisahkan gaji bulanan untuk operasional rutin dan dana THR untuk kebutuhan ekstra Idulfitri.

Kedua mengevaluasi rencana masa depan anak dengan memastikan tabungan pendidikan terlindungi dari risiko yang tidak terduga. Ketiga memanfaatkan momentum angpao Lebaran untuk mengajarkan anak konsep "Tabung, Jajan, dan Berbagi".

"Keempat perlindungan kesehatan syariah yaitu dengan menyadari bahwa kesehatan ibu adalah aset keluarga, asuransi kesehatan berbasis syariah menjadi instrumen penting untuk menjaga stabilitas ekonomi saat terjadi risiko sakit," ungkapnya.