JPNN.com - Ekonomi - UMKM

Jadi Mitra Strategis UMKM, Bea Cukai Dorong Produk Lokal Tembus Pasar Internasional

Kamis, 27 November 2025 – 14:38 WIB
Bea Cukai Tembilahan mengunjungi kebun kelapa mitra UMKM PT Bekawan Agro Mandiri, penghasil gula kelapa di Pulau Palas pada Kamis (13/11). Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, TEMBILAHAN - Bea Cukai mewujudkan perannya sebagai mitra strategis pelaku usaha kecil dan menengah melalui berbagai program asistensi UMKM di berbagai daerah.

Kantor Bea Cukai Tembilahan dan Bea Cukai Tanjung Balai Karimun melaksanakan pendampingan langsung kepada pelaku UMKM berorientasi ekspor di Indragiri Hilir (Riau), dan Kabupaten Karimun (Kepulauan Riau).

Kegiatan tersebut dilaksanakan guna mendorong produk lokal menembus pasar internasional dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai Budi Prasetiyo menjelaskan asistensi kepada UMKM menjadi fokus penting dalam fungsi fasilitasi instansinya.

“Melalui kunjungan langsung dan pendampingan yang terarah, kami ingin memastikan pelaku UMKM mendapatkan kemudahan informasi, memahami prosedur, dan percaya diri untuk masuk ke pasar ekspor," kata Budi dalam keterangannya, Kamis (27/11).

Budi meyakini ketika UMKM tumbuh, lapangan kerja bertambah dan kesejahteraan masyarakat di daerah juga ikut meningkat.

Di Kabupaten Indragiri Hilir, Bea Cukai Tembilahan mengunjungi kebun kelapa mitra UMKM PT Bekawan Agro Mandiri, penghasil gula kelapa di Pulau Palas pada Kamis (13/11).

Indragiri Hilir dikenal sebagai sentra kelapa terbesar di Indonesia.

Melalui berbagai program asistensi dan pendampingan, Bea Cukai mewujudkan perannya sebagai mitra strategis UMKM

TAGS   UMKM  mitra strategis  produk lokal  Budi Prasetiyo  Bea Cukai  pasar internasional 
