Jadi Mobil Listrik China Pertama, Xiaomi SU7 Ultra Hadir di Gim Balap Ini

Kamis, 29 Januari 2026 – 22:12 WIB

jpnn.com - Xiaomi mengumumkan mobil listrik SU7 Ultra hadir di gim simulasi balap Gran Turismo.

Ini menjadi mobil listrik pertama China yang tampil di gim balap tersebut.

CarNewsChina pada Rabu (28/1), melaporkan SU7 Ultra akan tersedia dalam gim itu mulai 29 Januari 2026 pukul 14.00 waktu Beijing.

Gran Turismo 7, yang dikembangkan oleh Polyphony Digital untuk platform PlayStation, menampilkan lebih dari 500 kendaraan yang direkonstruksi secara detail dari produsen ternama dunia seperti Nissan, Porsche, BMW, dan Mercedes-AMG.

Namun, sampai saat ini belum ada merek otomotif asal China yang kendaraannya ditampilkan dalam gim tersebut.

SU7 Ultra merupakan varian kendaraan dengan performa tinggi dalam lini sedan listrik Xiaomi.

Kehadiran mobil itu di Gran Turismo 7? dinilai sebagai pencapaian tersendiri, mengingat Xiaomi masih tergolong sebagai pemain baru di industri otomotif. ??????

Polyphony Digital dan Xiaomi pada Juni 2025 mengumumkan kolaborasi mereka untuk menghadirkan SU7 Ultra di ajang balap virtual.