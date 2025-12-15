Jadi Momentum Persatuan ASN, PORNAS KORPRI 2025 Palembang Juga Penggerak Ekonomi

jpnn.com, PALEMBANG - Pekan Olahraga Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia (PORNAS KORPRI) digelar di Kota Palembang, Sumatera Selatan, mulai tanggal 5 Oktober hingga 11 Oktober 2025.

Gelaran PORNAS KORPRI 2025 tidak hanya berdampak pada aspek sportivitas dan solidaritas antar-ASN, tetapi juga memberikan efek langsung terhadap perputaran ekonomi lokal.

Kehadiran ribuan peserta dan pendukung dari berbagai daerah turut mendorong peningkatan aktivitas ekonomi, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Palembang dan sekitarnya.

Ketua Umum Dewan Pengurus KORPRI Nasional Zudan Arif Fakhrulloh mengatakan sebanyak 64 Kementerian/Lembaga dan 38 Provinsi turut berpartisipasi dalam event ini.

"Total peserta yang terlibat mencapai 9.305 atlet, 504 pelatih, dan 1.654 ofisial," kata Zudan yang juga Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam sambutannya saat membuka acara.

Dampak ekonomi dari event ini terlihat nyata, salah satunya dari tingkat okupansi hotel di Kota Palembang yang hampir mencapai 100%, sebagaimana diungkapkan oleh Sekretaris Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sumatera Selatan Sarjuri.

Selain itu, pusat oleh-oleh dan kuliner khas Palembang juga dipadati oleh para pengunjung yang memanfaatkan momen ini untuk menikmati kekayaan budaya dan cita rasa lokal.

PORNAS KORPRI 2025 bukan sekadar ajang olahraga bagi para ASN, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.