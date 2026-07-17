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JPNN.com - Kriminal

Jadi Pegawai Negeri Sipil Tak Membuat Pria Bersyukur, Korbannya Mahasiswa

Jumat, 17 Juli 2026 – 22:24 WIB
Jadi Pegawai Negeri Sipil Tak Membuat Pria Bersyukur, Korbannya Mahasiswa - JPNN.COM
Kolase foto pelaku dan barang bukti yang diamankan di Mapolresta Kendari, Sualwesi Tenggara. Foto: Antara

jpnn.com, KENDARI - Di tengah sulitnya mencari pekerjaan, pegawai negeri sipil (PNS) di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), ini malah berbuat kriminal.

Pria berinisial DE (49), warga Kota Baubau, menjadi pelaku penggelapan sepeda motor serta sejumlah tindak pidana pencurian di wilayah Kota Kendari.

DE diamankan polisi pada Jumat (17/7) sekitar pukul 00.00 WITA di Jalan Pattimura, Kelurahan Puuwatu, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari.

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“Pelaku diamankan setelah tim memperoleh bukti permulaan yang cukup terkait laporan dugaan penipuan dan penggelapan sepeda motor,” kata Kepala Satreskrim Polresta Kendari Kompol Welliwanto Malau saat dihubungi, Jumat.

Ia menjelaskan kasus tersebut bermula pada Senin (13/7) sekitar pukul 16.00 WITA ketika korban berinisial AR (23), seorang mahasiswa yang bekerja di sebuah konter telepon seluler di Jalan Prof. M. Yamin, Kelurahan Puuwatu, didatangi oleh DE.

"Saat itu, pelaku mengaku sepeda motor yang digunakannya mengalami kerusakan dan meminta meminjam sepeda motor milik korban dengan alasan hendak mengambil uang untuk biaya perbaikan. Sebagai jaminan, pelaku meninggalkan sepeda motor lain yang sebelumnya dipinjam dari seseorang," ujarnya.

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Korban kemudian meminjamkan satu unit sepeda motor Honda Genio warna hitam silver kepada pelaku. Namun, hingga waktu yang dijanjikan, kendaraan tersebut tidak dikembalikan.

"Berdasarkan hasil penyelidikan, polisi kemudian berhasil melacak keberadaan DE dan melakukan penangkapan.

Di tengah sulitnya mencari pekerjaan, pegawai negeri sipil (PNS) ini malah berbuat kriminal.

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TAGS   pegawai negeri sipil  PNS  Mahasiswa  pencurian 
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