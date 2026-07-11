Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Jadi Pemeran Utama di Film Cek Khodam, Jirayut Akui Deg-Degan

Sabtu, 11 Juli 2026 – 18:01 WIB
Jadi Pemeran Utama di Film Cek Khodam, Jirayut Akui Deg-Degan - JPNN.COM
Konferensi pers film Cek Khodam di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas asal Thailand, Jirayut menjadi salah satu pemeran utama dalam film terbaru 'Cek Khodam'.

Jirayut mengaku ini merupakan kali pertama dirinya mendapat porsi dialog banyak dalam sebuah proyek film.

Oleh karena itu, dia tak menampik ada perasaan campur aduk sekaligus khawatir terhadap ekspetasi penonton.

Baca Juga:

"Perasaan aku campur aduk karena ini juga pertama kali aku banyak omongnya di film. Jadi kayak deg-degan juga sih, takut enggak sesuai ekspektasi orang-orang," ujar Jirayut di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (10/7).

Meski begitu, Jirayut berharap agar aktingnya di Cek Khodam dapat dinikmati banyak orang.

"Kayak takut mengecewakan saja begitu lho makanya kayak, 'oh my god, oh my god', aku sebenarnya enggak sabar juga pengin lihat diriku sendiri apa namanya banyak omongnya, adegannya, dialognya. Jadi kayak aduh semoga semuanya suka ya dengan hasilnya," tuturnya.

Baca Juga:

"Bagaimana suka enggak sih? Oke enggak sih? Ya pokoknya aku jujur excited, happy, dan enggak sabar pengin lihat hasil yang aku sudah perankan," sambungnya.

Film Cek Khodam menceritakan tentang kekacauan yang terjadi ketika angka ketakutan manusia terus merosot.

Selebritas asal Thailand, Jirayut menjadi salah satu pemeran utama dalam film terbaru 'Cek Khodam'.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Jirayut  Film Cek Khodam  pemeran utama  film 
BERITA JIRAYUT LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp