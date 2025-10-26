Close Banner Apps JPNN.com
Jadi Perompak di Film The Hostage's Hero, Rifky Balweel Berbagi Cerita Seru

Minggu, 26 Oktober 2025 – 14:51 WIB
Konferensi pers film The Hostage's Hero di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Rifky Balweel akhirnya kembali berakting di layar lebar lewat film berjudul The Hostage's Hero.

Dia mengungkapkan alasan dirinya mau membintangi film tersebut.

Selain karena ada kesempatan, aktor 35 tahun tersebut juga menilai cerita yang diangkat dalam film begitu menarik.

"Ya, yang pertama memang ada opportunity, ya, ada kesempatan, begitu. Jadi, ditawarin dan begitu baca naskahnya sangat menarik," ujar Rifky Balweel di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.

Dalam film garapan Revo S. Rurut itu, dia berperan sebagai karakter antagonis, yakni perompak bernama Jalaludin.

Namun, menurut Rifky perannya bukan sekadar karakter antagonis semata, melainkan ada motif kuat yang melatarbelakangi aksinya.

"Ya, bisa dibilang antagonis, tetapi semua itu antagonis by motif. Jadi, bukan karena hati seseorangnya, tetapi karena memang singkat cerita tuh ada sebab akibat yang membuat dia melakukan itu," ucap Rifky Balweel.

"Jadi, di situ bagusnya dan full dramanya juga banyak di perompak. Senjatanya juga beneran, hardcore banget. Jadi, memang seru banget," sambungnya.

