Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Jadi Petugas Haji, Aiman Ricky Belajar Sabar dan Telaten

Rabu, 17 Juni 2026 – 02:22 WIB
Jadi Petugas Haji, Aiman Ricky Belajar Sabar dan Telaten - JPNN.COM
Aiman Ricky. Foto Instagram aimanrickyy

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Aiman Ricky baru menyelesaikan tugasnya sebagai petugas pendamping jemaah haji di Tanah Suci.

Dia lantas menceritakan pengalamannya selama menjalankan tugasnya di sana.

Baginya, pengalaman saat menjadi petugas pendamping jemaah haji itu sangat berkesan dan menantang.

Baca Juga:

"Pengalamannya tentunya menyenangkan dan itu pengalaman pertama tapi sangat berkesan buat aku dan enjoy pelaksanaannya walaupun pastinya ada banyak tantangannya, tapi menikmati sih," ujar Aiman Ricky di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Senin (15/6).

Dia lantas mengungkapkan salah satu tantangannya saat menjalankan tugasnya tersebut. Aiman Ricky menyadari bahwa fokus utamanya bukan kenyamanan pribadi, tetapi kenyamanan jemaah.

Tugas tersebut pun seakan menjadi wadah baginya untuk melatih karakter diri.

Baca Juga:

"Tantangannya adalah bagaimana saya yang biasanya suka egois sama diri saya, suka enggak sabaran, saya dilatih banget untuk harus sabar, untuk harus bisa telaten, dan untuk harus bisa fokusnya sama jemaah," ucap Aiman Ricky.

Dia pun menanggalkan atribut keartisannya demi memastikan kenyamanan dan keamanan para jemaah.

Aktor Aiman Ricky baru menyelesaikan tugasnya sebagai petugas pendamping jemaah haji di Tanah Suci.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   aiman ricky  Petugas haji  haji  Tanah suci 
BERITA AIMAN RICKY LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp