Jadi Produser Film Dosa: Penebusan atau Pengampunan, Irish Bella Bersyukur

jpnn.com - Bukan berlakon sebagai pemain, kini Irish Bella menjadi eksekutif produser dalam film Dosa: Penebusan atau Pengampunan.

Baginya, menjadi seorang eksekutif produser adalah sebuah takdir. Terlebih saat ini, Irish Bella memang sedang fokus mengurus keluarganya.

"Ya alhamdulillah takdir saja ya. Mungkin kan sekarang kan sudah berkeluarga, akhirnya lebih mau fokus ke keluarga," ujar Irish Bella di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (8/6).

Namun, keputusan itu ternyata dapat terjadi berkat kepercayaan sang suami, Haldy Sabri.

Sebagai informasi suami Irish Bella tersebut merupakan pemilik rumah produksi HAS Pictures, yang memproduksi film Dosa: Penebusan atau Pengampunan.

"Terus juga dikasih kepercayaan sama suami yang kebetulan memang punya production house juga," kata Irish Bella.

"Awalnya kan memang kami besarnya di YouTube, tapi ketika bertemu dengan Mas Sondang, sama Mas Reza ini, akhirnya nyemplunglah ke film begitu, kan. Akhirnya saya di-support juga sama suami biar saya saja yang maju, karena suami, kan, lebih ke bisnis begitu. Ya alhamdulillah berdiri sendiri sih memang satu PH ini HAS Pictures," sambungnya.

Sebagai seorang yang baru kali pertama terjun menjadi eksekutif produser, dia pun mengaku menghadapi banyak tantangan.