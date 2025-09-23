Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Jadi Runner Up 2 Miss Universe Indonesia 2025, Kirana Larasati: Saya Ambil Pengalaman

Selasa, 23 September 2025 – 19:09 WIB
Kirana Larasati. Foto: Dedi Yondra/JPNN.Com

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Selebritas Kirana Larasati terpilih sebagai Second Runner Up atau Runner Up 2 Miss Universe Indonesia 2025.

Meski gagal menyabet gelar juara pada ajang kontes kecantikan tersebut, tetapi tak membuat perempuan 38 tahun itu berkecil hati.

Baginya, pengalaman dan kemampuan yang didapatkannya dari mengikuti ajang tersebut lebih penting.

Baca Juga:

"Ini hanya title, ya, seperti ini. Saya ambil pengalaman-pengalaman dan skill-skill yang saya pelajari," ujar Kirana Larasati di kawasan Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Senin (22/9) malam.

Pemain film Claudia/Jasmine itu pun tak merasa kecewa walau tidak menjadi pemenang dalam ajang Miss Universe Indonesia 2025.

Menurutnya, semua kontestan memiliki potensi yang luar biasa.

Baca Juga:

"Enggak (kecewa), karena saya sudah bisa lihat kok kalau memang semuanya itu berbakat, especially Sanly, semuanya sangat berbakat dan she deserve it," ucap Kirana Larasati.

Setelah mengikuti ajang Miss Universe Indonesia dan meraih second runner up, apa yang bakal dilakukan Kirana Larasati?

