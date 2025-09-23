Jadi Runner Up 2 Miss Universe Indonesia 2025, Kirana Larasati: Saya Ambil Pengalaman

Selasa, 23 September 2025 – 19:09 WIB

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Selebritas Kirana Larasati terpilih sebagai Second Runner Up atau Runner Up 2 Miss Universe Indonesia 2025.

Meski gagal menyabet gelar juara pada ajang kontes kecantikan tersebut, tetapi tak membuat perempuan 38 tahun itu berkecil hati.

Baginya, pengalaman dan kemampuan yang didapatkannya dari mengikuti ajang tersebut lebih penting.

Baca Juga: Kirana Larasati Bangga Ikuti Ajang Miss Universe Indonesia 2025

"Ini hanya title, ya, seperti ini. Saya ambil pengalaman-pengalaman dan skill-skill yang saya pelajari," ujar Kirana Larasati di kawasan Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Senin (22/9) malam.

Pemain film Claudia/Jasmine itu pun tak merasa kecewa walau tidak menjadi pemenang dalam ajang Miss Universe Indonesia 2025.

Menurutnya, semua kontestan memiliki potensi yang luar biasa.

Baca Juga: Kirana Larasati Sebut 3 Alasan Yakin Ikut Miss Universe Indonesia 2025

"Enggak (kecewa), karena saya sudah bisa lihat kok kalau memang semuanya itu berbakat, especially Sanly, semuanya sangat berbakat dan she deserve it," ucap Kirana Larasati.

Setelah mengikuti ajang Miss Universe Indonesia dan meraih second runner up, apa yang bakal dilakukan Kirana Larasati?