JPNN.com - Entertainment - Gosip

Jadi Saksi di Sidang Cerai Tasya Farasya, Ibunda: Doain Yang Terbaik

Kamis, 23 Oktober 2025 – 15:31 WIB
Jadi Saksi di Sidang Cerai Tasya Farasya, Ibunda: Doain Yang Terbaik - JPNN.COM
Ibunda Tasya Farasya, Alawiyah Alatas menjadi saksi dalam sidang perceraian putrinya dengan Ahmad Assegaf di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan, Rabu (22/10). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com - Ibunda Tasya Farasya, Alawiyah Alatas menjadi saksi dalam sidang perceraian putrinya dengan Ahmad Assegaf di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan, Rabu (22/10).

Ditemui seusai sidang, Bu Ala, panggilannya, tak berkomentar banyak mengenai persidangan putrinya itu.

Dia hanya meminta doa yang terbaik untuk persoalan rumah tangga yang dihadapi buah hatinya tersebut.

Baca Juga:

"Doain yang terbaik," ujar Alawiyah Alatas di PA Jakarta Selatan, Rabu (22/10).

Ditanyai apakah ada obrolan dengan pihak Ahmad Assegaf mengenai persoalan perceraian ini, ibunda Tasya Farasya itu enggan menjawab.

Dia lagi-lagi hanya meminta doa yang terbaik untuk permasalahan yang dihadapi sang putri.

Baca Juga:

"Doain ya semua," ucap Alawiyah Alatas.

Tak ingin berkomentar lebih lanjut, dia menyerahkan persoalan itu kepada tim kuasa hukum Tasya Farasya untuk menanggapinya.

Ibunda Tasya Farasya, Alawiyah Alatas menjadi saksi dalam sidang perceraian putrinya dengan Ahmad Assegaf.

sidang cerai  Ahmad Assegaf  Tasya Farasya  Perceraian artis 
