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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Jadi Simbol Keteladanan, 4 Peraih Adhi Makayasa Terima Tanda Pangkat Langsung dari Presiden

Rabu, 22 Juli 2026 – 12:38 WIB
Jadi Simbol Keteladanan, 4 Peraih Adhi Makayasa Terima Tanda Pangkat Langsung dari Presiden - JPNN.COM
Tangkapan layar - Presiden Prabowo Subianto (kiri) menyematkan tanda pangkat kepada Sermatar (P) Muhammad Rizqi Wira Utama Baihaqi Putra dari Akademi Angkatan Laut pada Upacara Prasetya perwira TNI dan Polri tahun 2026 di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (22/7/2026). ANTARA/YouTube Sekretariat Presiden/Fathur Rochman

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan penghargaan tertinggi Adhi Makayasa kepada empat lulusan terbaik dari Akademi Militer dan Akademi Kepolisian.

Penyematan tanda pangkat oleh Presiden di Istana Merdeka ini sekaligus menjadi simbol pengakuan negara atas prestasi luar biasa para perwira muda matra TNI dan Polri.

Berdasarkan pantauan dari tayangan langsung di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Presiden nampak menyematkan tanda pangkat pada masing-masing bahu penerima Bintang Adhi Makayasa.

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Adapun keempat penerima penghargaan Bintang Adhi Makayasa tersebut, yakni Sermatar Calvin Tidar Sakti dari Akademi Militer, Sermatar (P) Muhammad Rizqi Wira Utama Baihaqi Putra dari Akademi Angkatan Laut, Sermatar Yehezkiel Bonaventura Yudaniarman dari Akademi Angkatan Udara, dan Brigtar Harindra Arsandho Tegarbaja dari Akademi Kepolisian.

Penghargaan bintang Adhi Makayasa ini adalah penghargaan tahunan bagi lulusan terbaik bagi setiap matra TNI dan Polri, yakni matra darat dari Akademi Militer Magelang, matra laut dari Akademi Angkatan laut Surabaya, matra udara dari Akademi Angkatan Udara Yogyakarta, dan matra kepolisian dari Akademi Kepolisian Semarang.

Penghargaan itu menjadi simbol keunggulan dan dedikasi para taruna dalam menempuh pendidikan militer dan kepolisian. Adhi Makayasa sendiri memiliki arti harfiah sebagai prestasi terbaik atau pencapaian tertinggi.

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Penghargaan bintang Adhi Makayasa diberikan kepada lulusan terbaik Akademi TNI dan Polri yang secara seimbang dinilai mampu menunjukkan prestasi terbaik di tiga aspek yaitu aspek akademis, jasmani, dan kepribadian atau mental.

Setelah penyematan pangkat, Presiden memimpin pengambilan sumpah dan menyampaikan amanat kepada seluruh perwira remaja TNI dan Polri.

Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan penghargaan tertinggi Adhi Makayasa kepada empat lulusan terbaik dari Akademi Militer dan Akademi Kepolisian.

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TAGS   Bintang Adhi Makayasa  Upacara Prasetya Perwira TNI dan Polri 2026  lulusan terbaik  TNI dan Polri 
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