Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Jadi Sorotan Publik, Begini Pembelaan Menteri PU

Kamis, 23 Juli 2026 – 07:30 WIB
Jadi Sorotan Publik, Begini Pembelaan Menteri PU - JPNN.COM
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo. Dok: source for JPNN.

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo belakangan menjadi sorotan warganet, lantaran melakukan mutasi pegawai, membawa keluarganya hendak ke luar negeri untuk urusan negara, dan dugaan kerabat sebagai pejabat di BUMN.

Banyak yang mendorong agar Presiden RI Prabowo Subianto segera melakukan evaluasi terhadap politikus Partai Demokrat tersebut.

Menanggapi hal itu, Dody Hanggodo berbagai kritik yang ditujukan kepadanya adalah bagian dari proses pendewasaan demokrasi di Indonesia.

Baca Juga:

"Saya anggap ini bagian daripada demokrasi, bagian daripada pendewasaan masyarakat Indonesia kita cintai bersama," ujar Dody di Jakarta, Rabu (22/7).

Dody menegaskan komitmen untuk tetap terbuka terhadap berbagai informasi dari masyarakat. 

Menurut dia, kebebasan berbicara yang konstruktif merupakan elemen penting dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan.

Baca Juga:

"Bagaimanapun kebebasan berbicara itu harus dijunjung tinggi karena kan ini negara demokrasi gitu," kata dia.

Menteri PU mencatat masukan dan saran dari media, masyarakat hingga laporan whistleblower justru menjadi masukan berharga untuk pembangunan.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo belakangan menjadi sorotan warganet, lantaran melakukan mutasi pegawai,

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Demokrasi  Menteri PU  Pegawai  mutasi pegawai 
BERITA DEMOKRASI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp