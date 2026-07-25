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JPNN.com - Nasional - Hukum

Jadi Tersangka & Ditahan, Febrie Adriansyah: Saya Merasa Memang Ini Kriminalisasi

Sabtu, 25 Juli 2026 – 10:00 WIB
Jadi Tersangka & Ditahan, Febrie Adriansyah: Saya Merasa Memang Ini Kriminalisasi - JPNN.COM
Mantan Jampidsus Febrie Adriansyah (kanan) turun dari mobil tahanan setibanya di Rutan Cabang KPK, Gedung KPK, Jakarta, Jumat (24/7/2026). ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/sgd

jpnn.com - JAKARTA - Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah merasa dikriminalisasi seusai ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan penyidik Kejagung dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).  ”Saya merasa memang ini kriminalisasi,” ucap Febrie, Jumat (24/7) malam.

Mantan Kajati DKI Jakarta itu menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus TPPU oleh penyidik Kejagung, Jumat (24/7). Febrie belakangan ditetapkan sebagai tersangka setelah pemeriksaan, kemudian ditahan di Rutan KPK tanpa rompi pink.

Alumnus Universitas Jambi itu mengatakan penahanan terhadapnya tak memenuhi unsur, karena kurangnya alat bukti dalam kasus TPPU. "Alat bukti yang diajukan masih perlu didalami atau dikonfirmasi, ya, sehingga menurut saya ini belum cukup untuk dilakukan penahanan," ujar Febrie.

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Dia mengatakan langkah penyelidikan yang tidak sesuai hukum tak pernah terjadi sebelumnya di Gedung Bundar. 

"Ya, di Gedung Bundar tidak pernah seperti ini, di Gedung Bundar tidak pernah seperti ini," kata dia.

Febrie menuturkan semua alat bukti seharusnya ditelaah lebih lanjut, sebelum aparat penegak hukum membuat kebijakan menahan tersangka. 

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"Semua alat bukti harus dikonfirmasi dan diperdalam dahulu dan berkali-kali dilakukan ekspose, baru yakin bahwa ini tidak zalim dikatakan tersangka, dan barulah melakukan penahanan, tetapi ini sudah menjadi keputusan pimpinan, saya siap menghadapinya," ungkapnya.

Febrie menjadi tahanan atas dugaan TPPU. Eks Direktur Penyidikan Jampidsus itu dipanggil untuk diperiksa terkait dengan sejumlah temuan Polri.

Eks Jampidsus Febrie Adriansyah merasa dikriminalisasi setelah dijadikan tersangka dan ditahan terkait kasus TPPU.

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TAGS   Febrie Adriansyah  Kejagung  kriminalisasi  mantan Jampidsus  TPPU 
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