Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Jadi Tersangka Korupsi, Nadiem Makarim Ditahan di Salemba

Kamis, 04 September 2025 – 20:01 WIB
Jadi Tersangka Korupsi, Nadiem Makarim Ditahan di Salemba - JPNN.COM
Nadiem Makarim (tengah) saat menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (7/8). Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com - JAKARTA - Kejaksaan Agung menetapkan mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook.

Nadiem Makarim bakal ditahan oleh Kejagung di Rumah Tahanan (Rutan) Salemba, Jakarta Pusat selama 20 hari ke depan.

"Kepada tersangka akan dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba," kata Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna dalam jumpa pers di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Kamis (4/9).

Baca Juga:

Nadiem ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Mendikbudristek.

Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Nadiem telah dua kali diperiksa dalam kasus tersebut. 

Nadiem diperiksa pertama kalinya pada Senin (23/6) lalu. Nadiem kembali diperiksa pada Selasa (15/7).

Baca Juga:

Proyek pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek merupakan bagian dari pengadaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk jenjang PAUD, SD, SMP, dan SMA dengan total anggaran Rp 9,3 triliun. 

Dana bersumber dari APBN dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dialokasikan ke sekolah-sekolah di seluruh kabupaten/kota, termasuk wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal). 

Nadiem Makarim resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejagung dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Nadiem Makarim  Nadiem  Kejagung  korupsi  Chromebook 
BERITA NADIEM MAKARIM LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp