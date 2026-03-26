Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Jadi Top Skor Sementara Persib Bandung, Andrew Jung Justru Ogah Kejar Gelar Individu

Kamis, 26 Maret 2026 – 17:01 WIB
Striker Persib, Andrew Jung. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - Andrew Jung tampil tajam dengan menjadi top skor sementara Persib Bandung di BRI Super League 2025/26 lewat koleksi 10 gol.

Ketajaman pemain asal Prancis itu turut membawa Maung Bandung bertengger di puncak klasemen sementara.

Persib kini menyisakan sembilan pertandingan di putaran kedua. Gelar juara menjadi target utama seluruh pemain, termasuk Jung.

Namun, Jung menegaskan ambisinya bukan sekadar mengejar gelar top skor. Dia lebih memprioritaskan kemenangan tim di setiap laga.

"Target saya adalah menjuarai liga. Saya tidak peduli menjadi pencetak gol terbanyak atau mencetak gol pribadi, saya hanya ingin meraih kemenangan di pertandingan dan menjuarai liga," kata Jung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (26/3/2026).

Dia mengungkapkan sembilan laga tersisa layaknya partai final yang harus dimaksimalkan. Pasalnya, target hattrick juara sudah di depan mata, dengan syarat Persib tak boleh terpeleset.

Tiga poin menjadi target di setiap pertandingan yang akan dilakoni Jung cs. Laga terdekat, Persib akan menghadapi Semen Padang di Stadion H Agus Salim, pada Minggu (5/4/2026).

Berikutnya, melawan Bali United, Dewa United, Arema FC, Bhayangkara FC, PSIM Yogyakarta, Persija Jakarta, PSM Makassar, dan Persijap Jepara.

Andrew Jung jadi top skorer Persib dengan 10 gol. Namun, striker asal Prancis ini menegaskan target utamanya adalah membawa Maung Bandung juara liga musim ini.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persib  Andrew Jung  Persib Bandung  Super League 
JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp