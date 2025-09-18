Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah - Sumsel

Jadi Tuan Rumah MIICEMA ke-24, Sumsel Buktikan Layak Jadi Pusat Pertemuan Internasional

Kamis, 18 September 2025 – 10:08 WIB
Sekda Sumsel Edward Candra (kanan) saat membuka The 9th Sriwijaya Economics, Accounting, and Business Conference (SEABC) yang merupakan rangkaian dari konferensi ekonomi internasional MIICEMA ke-24 di Palembang, Rabu (17/9). Foto: Dokumentasi Humas Pemprov Sumsel

jpnn.com, PALEMBANG - The 24th Malaysia-Indonesia International Conference on Economics, Management, and Accounting (MIICEMA) resmi digelar di Palembang, Rabu (17/9).

Konferensi bergengsi ini dirangkai dengan The 9th Sriwijaya Economics, Accounting, and Business Conference (SEABC) dan dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel Edward Candra.

Edward menegaskan MIICEMA tidak hanya memperkuat hubungan Indonesia-Malaysia, tetapi juga menjadi momentum Sumsel menunjukkan capaian ekonominya.

Sekda Edward dalam paparannya mengungkapkan pertumbuhan ekonomi Sumsel mencapai 5,42 persen (YoY) pada triwulan II, melampaui rata-rata nasional.

Stabilitas inflasi juga terjaga dengan strategi 4K yang dijalankan Pemprov Sumsel.

“Sumsel berhasil menjaga pertumbuhan yang stabil, inflasi terkendali, dan iklim investasi tetap kondusif. Ini menjadi bukti Sumsel layak menjadi pusat pertemuan internasional,” kata Sekda Edward dalam keterangannya, Kamis (18/9).

Menurut Edward, forum seperti MIICEMA menjadi kesempatan emas bagi Sumsel untuk membuka peluang investasi baru.

Stabilitas politik dan keamanan daerah dinilai sebagai modal kuat menarik investor asing.

Sekda Edward Chandra menyebut Sumsel layak menjadi pusat pertemuan internasional dengan resmi digelarnya MIICEMA di Palembang, Rabu (17/9)

TAGS   Sumsel  Edward Candra  MIICEMA  Indonesia dan Malaysia  investor  Ekonomi  investasi  Malaysia 
