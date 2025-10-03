Jadi Tuan Rumah PON Bela Diri 2025, Kudus Siap Sambut Atlet dari Seluruh Provinsi

jpnn.com, KUDUS - Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat bekerja sama dengan Bakti Olahraga Djarum Foundation menggelar Pekan Olahraga Nasional (PON) Bela Diri Kudus 2025, pada 11 Oktober hingga 26 Oktober mendatang.

Tak kurang 2.656 atlet dari 38 KONI Provinsi akan bertanding memperebutkan predikat juara dan medali dalam 10 cabang olahraga (cabor) bela diri murni yang dipertandingkan; Karate, Tarung Derajat, Ju-Jitsu, Pencak Silat, Taekwondo, Gulat, Judo, Sambo, Wushu, dan Shorinji Kempo.

Kota Kudus siap mencetak sejarah sebagai tuan rumah penyelenggaraan perdana PON Bela Diri 2025 yang mengusung tema “Bela Diri itu Prestasi”.

Ketua Panitia PON Bela Diri Kudus 2025 Ryan Gozali mengatakan Kudus siap menyambut kedatangan para peserta, mulai dari atlet dan ofisial, perangkat pertandingan, federasi olahraga, hingga para suporter dan wisatawan.

“PON Bela Diri di Kudus akan menjadi sejarah baru bagi dunia olahraga di Indonesia. Kota Kudus mendapatkan kehormatan menjadi panggung prestasi para atlet bela diri terbaik dari seluruh provinsi. Maka tentu kami berupaya sebaik mungkin untuk mempersiapkan segala sesuatunya,” ungkap Ryan Gozali, Jumat (3/10/2025).

Djarum Arena 2 dan 3 di Kaliputu akan menjadi pusat arena pertandingan. Sedangkan Alun-alun Simpang Tujuh Kudus disiapkan sebagai venue aktivitas untuk menampung animo masyarakat dan pecinta olahraga yang ingin memberikan dukungannya.

Dua lokasi tersebut sekaligus juga menjadi tempat pelaksanaan opening ceremony yang akan berlangsung meriah pada Sabtu 11 Oktober 2025.

Suasana kemeriahan akan dimulai tepat sepekan sebelumnya, melalui sebuah launching event dengan membentangkan sebuah tifo raksasa berukuran 50x25 meter di Alun-alun Simpang Tujuh.