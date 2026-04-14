Jadi Tulang Punggung Ekonomi Tangsel, UMKM Bakal Dapat Dukung Pemkot Naik Kelas

Selasa, 14 April 2026 – 20:33 WIB
Diskominfo meluncurkan Tangsel ONE (Tangerang Selatan One System). Foto: dok IG Diskominfotangsel

jpnn.com, TANGSEL - Wali Kota Tangerang Selatan (Walkot Tangsel) Benyamin Davnie menyebut pihaknya menjadikan sektor UMKM sebagai kunci meningkatkan daya saing daerah, sekaligus membuka lapangan kerja baru.

“UMKM adalah usaha mandiri kreatif yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah di Tangerang Selatan ini," kata dia dalam keterangan persnya dikutip Selasa (14/4).

Benyamin menuturkan Pemkot Tangsel bakal menempuh berbagai langkah strategis guna memastikan UMKM naik kelas di tengah persaingan pasar yang kian kompetitif.

"Oleh karena itu, pemerintah kota akan terus memberikan dukungan dan fasilitas bagi para pelaku UMKM,” ujarnya.

Salah satu terobosan utama yang diusung adalah integrasi UMKM ke dalam layanan digital Tangsel ONE. 

Melalui platform ini, para pelaku usaha mendapatkan kemudahan dalam mengurus perizinan berusaha secara mandiri (OSS), yang menjadi syarat mutlak untuk menembus pasar ritel modern hingga pasar ekspor. 

Benyamin mengajak para pelaku UMKM bisa berinovasi, lalu memanfaatkan fasilitas dalam Tangsel One, termasuk ruang promosi, dan pengembangan produk berbasis data.

Pemkot Tangsel juga menjalin kemitraan strategis dengan perbankan daerah dan lembaga keuangan mikro untuk menyediakan skema kredit dengan bunga rendah bagi UMKM.

